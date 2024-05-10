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Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

10 мая 2024 г. 20:57

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20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

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19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

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18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

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13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

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13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

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13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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Из-за последних российских массированных атак на энергетику в Украине вводят отключение света для промышленности. Однако важно, чтобы предприятия продолжали работать, в первую очередь речь идет об оборонной сфере.

Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков в эфире Вечір.LIVE.

Отключение электроэнергии в Украине

"Важно, чтобы промышленность работала, поскольку речь идет преимущественно об оборонных предприятиях... Вместо этого ввести веерные отключения для потребителей", — сказал энергетик.

Он отметил, что в противном случае людям, работающим на заводах, придется сидеть дома. В то же время очень важно, чтобы граждане прислушивались к энергетикам и экономили электроэнергию и платить долги по платежам.

"Если энергетики говорят, что нужно сокращать потребление, мы должны делать все возможное и невозможно...", — отметил Плачков.

Он пояснил, что в момент, когда электроэнергии не хватает — энергетики должны выработать такое же количество, такую же мощность. Если мы потребляем больше, а мощности меньше, то частота падает.

Также Плачков прокомментировал, в каком случае в Украине возможно повышение тарифа на свет.

Ранее мы писали, что в Минэнерго сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

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20:09 Повреждено каждое здание — Новини.LIVE побывали на Северной Салтовке в Харькове

20:07 В полиции Румынии посчитали, сколько украинских мужчин незаконно пересекли границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:04 Над территорией Украины был замечен российский пассажирский самолет Москва — Анталия

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19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства