Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Из-за последних российских массированных атак на энергетику в Украине вводят отключение света для промышленности. Однако важно, чтобы предприятия продолжали работать, в первую очередь речь идет об оборонной сфере.

Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков в эфире Вечір.LIVE.

Отключение электроэнергии в Украине

"Важно, чтобы промышленность работала, поскольку речь идет преимущественно об оборонных предприятиях... Вместо этого ввести веерные отключения для потребителей", — сказал энергетик.

Он отметил, что в противном случае людям, работающим на заводах, придется сидеть дома. В то же время очень важно, чтобы граждане прислушивались к энергетикам и экономили электроэнергию и платить долги по платежам.

"Если энергетики говорят, что нужно сокращать потребление, мы должны делать все возможное и невозможно...", — отметил Плачков.

Он пояснил, что в момент, когда электроэнергии не хватает — энергетики должны выработать такое же количество, такую же мощность. Если мы потребляем больше, а мощности меньше, то частота падает.

Также Плачков прокомментировал, в каком случае в Украине возможно повышение тарифа на свет.

Ранее мы писали, что в Минэнерго сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.