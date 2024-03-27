Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

Народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що поки у Верховній Раді не розглядали питання підвищення тарифів на електроенергію. Водночас, за її словами, Україна втратила 50% теплової генерації, тож дискусії стосовно зростання цін будуть тривати найближчі декілька місяців.

Про це політик сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Підвищення тарифів в Україні

"Не розглядали підвищення тарифів. Це питання, можливо, буде розглядатися найближчі пару місяців", — сказала Скороход, коментуючи ймовірність підвищення тарифів.

Вона додала, що у зв'язку з останніми обстрілами енергооб'єктів Україна втратила 50% теплової генерації. Разом з тим, з відновленням помітно допомагають європейські союзники.

"Щодо відновлення. Багато допомагають наші європейські партнери. І фінансово, і гуманітарно. Також відновленням обʼєктів енергоінфраструктури опікується спеціальний фонд", — сказала Скороход.

Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України у п'ятницю, 22 березня. В результаті обстрілу ДТЕК втратила близько половини своїх генерувальних потужностей.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це була наймасштабніша атака на енергетику за останній час.