Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

Народный депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход заявила, что пока в Верховной Раде не рассматривали вопрос повышения тарифов на электроэнергию. В то же время, по ее словам, Украина потеряла 50% тепловой генерации, поэтому дискуссии о росте цен будут продолжаться в ближайшие несколько месяцев.

Об этом политик сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов в Украине

"Не рассматривали повышение тарифов. Этот вопрос, возможно, будет рассматриваться в ближайшие пару месяцев", — сказала Скороход, комментируя вероятность повышения тарифов.

Она добавила, что в связи с последними обстрелами энергообъектов Украина потеряла 50% тепловой генерации. Вместе с тем с восстановлением заметно помогают европейские союзники.

"О восстановлении. Многие помогают наши европейские партнеры. И финансово, и гуманитарно. Также восстановлением объектов энергоинфраструктуры занимается специальный фонд", — сказала Скороход.

Напомним, российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины в пятницу, 22 марта. В результате обстрела ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на энергетику за последнее время.