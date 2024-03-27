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Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

27 марта 2024 г. 13:59

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15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

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13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

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13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

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12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

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12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

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11:44 Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

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11:14 Чем известен новый секретарь СНБО Литвиненко — эксперт ответил

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10:34 Укрзализныця передала харьковчанам горячее питание — как горожане живут без света

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10:03 Нардеп подтвердил наличие баз РДК в Украине

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08:00Зеленский срочно сменил секретаря СНБО — эфир Новини.LIVE

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15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

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13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

Text

13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

Text

12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

Text

12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

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Text

11:44 Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

Text

11:14 Чем известен новый секретарь СНБО Литвиненко — эксперт ответил

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10:34 Укрзализныця передала харьковчанам горячее питание — как горожане живут без света

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10:03 Нардеп подтвердил наличие баз РДК в Украине

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08:00 Зеленский срочно сменил секретаря СНБО — эфир Новини.LIVE

Народный депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход заявила, что пока в Верховной Раде не рассматривали вопрос повышения тарифов на электроэнергию. В то же время, по ее словам, Украина потеряла 50% тепловой генерации, поэтому дискуссии о росте цен будут продолжаться в ближайшие несколько месяцев.

Об этом политик сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов в Украине

"Не рассматривали повышение тарифов. Этот вопрос, возможно, будет рассматриваться в ближайшие пару месяцев", — сказала Скороход, комментируя вероятность повышения тарифов.

Она добавила, что в связи с последними обстрелами энергообъектов Украина потеряла 50% тепловой генерации. Вместе с тем с восстановлением заметно помогают европейские союзники.

"О восстановлении. Многие помогают наши европейские партнеры. И финансово, и гуманитарно. Также восстановлением объектов энергоинфраструктуры занимается специальный фонд", — сказала Скороход.

Напомним, российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины в пятницу, 22 марта. В результате обстрела ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на энергетику за последнее время.

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15:15 Одесский ботанический сад после российских атак — какие последствия

15:11 Нардеп Гончаренко сообщил, когда начнется демобилизация срочников

15:05 Воевали против ВСУ на востоке — в Украине будут судить еще пятерых предателей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:00 Штрафы для украинцев в действии — легальная торговля выросла на треть

Новость с фото

14:55 Купянск ночью содрогался от взрывов — прокуратура зафиксировала последствия

14:52 Для бойцов Гвардии наступления необходимы средства разведки — украинцев призвали донатить

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13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

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13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

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12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

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12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:44 Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

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11:14 Чем известен новый секретарь СНБО Литвиненко — эксперт ответил

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