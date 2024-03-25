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Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

25 березня 2024 р. 09:44

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відновлювати пошкоджені об'єкти енергосистеми України внаслідок російських обстрілів українці будуть за власні кошти. У цьому контексті він зазначив, що дискусія щодо підвищення тарифів наразі прискориться. 

Про це експерт сказав у ефірі Новини.LIVE. 

Коли в Україні підвищать тарифи на електрику

За словами Попенка, у країнах Європи відновлення, капітальний ремонт та, зрештою, модернізація об'єктів енергетики відбувається виключно за державні кошти, які залучають з бюджету та фінансових компаній. Однак, переконує, що маючи проблемні моменти, ніхто не підвищує тарифи. 

Водночас, розповідає, що в Україні це все відбувається інакше, особливо в умовах воєнного часу. 

"На жаль, в Україні проблеми модернізації, відновлення, капітальних ремонтів перекладають на споживачів, піднімаючи тарифи", — сказав Попенко. 

Він додав, що у зв'язку з останніми обстрілами енергооб'єктів дискусії щодо підвищення тарифів прискоряться. 

Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України у п'ятницю, 22 березня. В результаті обстрілу ДТЕК втратила близько половини своїх генерувальних потужностей.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це була наймасштабніша атака на енергетику за останній час. 

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