Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відновлювати пошкоджені об'єкти енергосистеми України внаслідок російських обстрілів українці будуть за власні кошти. У цьому контексті він зазначив, що дискусія щодо підвищення тарифів наразі прискориться.

Про це експерт сказав у ефірі Новини.LIVE.

Коли в Україні підвищать тарифи на електрику

За словами Попенка, у країнах Європи відновлення, капітальний ремонт та, зрештою, модернізація об'єктів енергетики відбувається виключно за державні кошти, які залучають з бюджету та фінансових компаній. Однак, переконує, що маючи проблемні моменти, ніхто не підвищує тарифи.

Водночас, розповідає, що в Україні це все відбувається інакше, особливо в умовах воєнного часу.

"На жаль, в Україні проблеми модернізації, відновлення, капітальних ремонтів перекладають на споживачів, піднімаючи тарифи", — сказав Попенко.

Він додав, що у зв'язку з останніми обстрілами енергооб'єктів дискусії щодо підвищення тарифів прискоряться.

Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України у п'ятницю, 22 березня. В результаті обстрілу ДТЕК втратила близько половини своїх генерувальних потужностей.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це була наймасштабніша атака на енергетику за останній час.