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Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

25 марта 2024 г. 9:44

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что восстанавливать поврежденные объекты энергосистемы Украины в результате российских обстрелов украинцы будут за собственные средства. В этом контексте он отметил, что дискуссия по повышению тарифов ускорится.

Об этом эксперт сказал в эфире Новини.LIVE.

Когда в Украине повысят тарифы на электричество

По словам Попенко, в странах Европы восстановление, капитальный ремонт и, наконец, модернизация объектов энергетики происходит исключительно за государственные средства, которые привлекаются из бюджета и финансовых компаний. Однако убеждает, что имея проблемные моменты, никто не повышает тарифы.

В то же время рассказывает, что в Украине это все происходит иначе, особенно в условиях военного времени.

"К сожалению, в Украине проблемы модернизации, восстановления, капитальных ремонтов перекладывают на потребителей, поднимая тарифы", — сказал Попенко.

Он добавил, что в связи с последними обстрелами энергообъектов дискуссии о повышении тарифов ускорятся.

Напомним, российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины в пятницу, 22 марта. В результате обстрела ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на энергетику за последнее время.

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