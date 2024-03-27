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Нардеп підтвердив наявність баз РДК в Україні

Нардеп підтвердив наявність баз РДК в Україні

27 березня 2024 р. 10:03

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19:16 Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

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14:05 Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

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12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда заявив, що бази російського добровольчого корпусу розташовані в Україні й це не є секретом. Наша держава співпрацює та допомагає добровольцям, що помітно змінює завдання Ради Національної безпеки та оборони. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Бази РДК в Україні 

"Ми маємо до цього відношення. Бази РДК знаходяться у нас, ми їм допомагаємо, ми з ними співпрацюємо, це абсолютно змінює ті завдання, які стоять перед Радою нацбезпеки та оборони", — сказав Дунда, говорячи про співпрацю РДК та України. 

Він додав, що не може точно стверджувати, хто саме координує російських добровольців. Однак, є певні структури, які відповідають за роботу на території РФ. 

"Згадаємо про удари по нафтопереробці, удари по гаваням, кораблям. І Служба безпеки в цьому приймає участь, і ГУР", — сказав Дунда. 

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Євген Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії".

Незадовго до цього Кирило Буданов спрогнозував, коли закінчаться рейди добровольців у РФ.

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09:30 Стало відомо, де завтра у Львові попрощаються з Ігорем Юхновським

09:29 Довгі черги на кордоні через Великодні свята — у ДПСУ розповіли, як уникнути заторів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:19 Харківщина потерпає від вибухів — в ОДА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів

09:10 В Україні рекордно подорожчала валюта — ситуація на ринку

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20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

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