Нардеп підтвердив наявність баз РДК в Україні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда заявив, що бази російського добровольчого корпусу розташовані в Україні й це не є секретом. Наша держава співпрацює та допомагає добровольцям, що помітно змінює завдання Ради Національної безпеки та оборони.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Бази РДК в Україні

"Ми маємо до цього відношення. Бази РДК знаходяться у нас, ми їм допомагаємо, ми з ними співпрацюємо, це абсолютно змінює ті завдання, які стоять перед Радою нацбезпеки та оборони", — сказав Дунда, говорячи про співпрацю РДК та України.

Він додав, що не може точно стверджувати, хто саме координує російських добровольців. Однак, є певні структури, які відповідають за роботу на території РФ.

"Згадаємо про удари по нафтопереробці, удари по гаваням, кораблям. І Служба безпеки в цьому приймає участь, і ГУР", — сказав Дунда.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Євген Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії".

Незадовго до цього Кирило Буданов спрогнозував, коли закінчаться рейди добровольців у РФ.