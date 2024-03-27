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Нардеп подтвердил наличие баз РДК в Украине

Нардеп подтвердил наличие баз РДК в Украине

27 марта 2024 г. 10:03

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10:03 Нардеп подтвердил наличие баз РДК в Украине

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19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

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18:03 Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

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14:05 Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что базы российского добровольческого корпуса расположены в Украине и это не секрет. Наше государство сотрудничает и помогает добровольцам, что заметно меняет задачи Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Базы РДК в Украине

"Мы имеем к этому отношение. Базы РДК находятся у нас, мы им помогаем, мы с ними сотрудничаем, это совершенно меняет те задачи, которые стоят перед Советом нацбезопасности и обороны", — сказал Дунда, говоря о сотрудничестве РДК и Украины.

Он добавил, что не может точно утверждать, кто именно координирует российских добровольцев. Однако есть определенные структуры, которые отвечают за работу на территории РФ.

"Вспомним об ударах по нефтепереработке, ударах по гаваням, кораблям. И Служба безопасности в этом принимает участие, и ГУР", — сказал Дунда.

Напомним, ранее российский оппозиционер Евгений Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России".

Незадолго до этого Кирилл Буданов спрогнозировал, когда закончатся рейды добровольцев в РФ.

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10:37 Украинцев предупредили об опасности — призвали не игнорировать тревогу и прятаться в укрытие

10:32 В Изюме на Харьковщине ночью раздавались взрывы — прокуроры показали последствия атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:03 Нардеп подтвердил наличие баз РДК в Украине

Text

08:00 Зеленский срочно сменил секретаря СНБО — эфир Новини.LIVE

26 марта 2024
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21:00 Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

20:01 Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

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19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

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