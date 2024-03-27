Нардеп подтвердил наличие баз РДК в Украине

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что базы российского добровольческого корпуса расположены в Украине и это не секрет. Наше государство сотрудничает и помогает добровольцам, что заметно меняет задачи Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Базы РДК в Украине

"Мы имеем к этому отношение. Базы РДК находятся у нас, мы им помогаем, мы с ними сотрудничаем, это совершенно меняет те задачи, которые стоят перед Советом нацбезопасности и обороны", — сказал Дунда, говоря о сотрудничестве РДК и Украины.

Он добавил, что не может точно утверждать, кто именно координирует российских добровольцев. Однако есть определенные структуры, которые отвечают за работу на территории РФ.

"Вспомним об ударах по нефтепереработке, ударах по гаваням, кораблям. И Служба безопасности в этом принимает участие, и ГУР", — сказал Дунда.

Напомним, ранее российский оппозиционер Евгений Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России".

Незадолго до этого Кирилл Буданов спрогнозировал, когда закончатся рейды добровольцев в РФ.