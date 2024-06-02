Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

Командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін розповів про російський полон. За його словами, окупанти чинять дії щодо бійців ЗСУ, які суперечать нормам міжнародного права.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Що відомо про російський полон

"Про взяття полонених можу сказати на той відрізок фронту, на якому я постійно знаходжусь з моїм підрозділом батальону "Свобода". Просто по всій лінії фронту я не зможу дати відповідь. На рахунок полонених — це постійно відбувається. На жаль, такий неприємний факт, він є. Але є і інша сторона медалі. Росіяни дуже часто порушують усі можливі Женевські конвенції і з прав людини. При взятті позиції військовим шляхом вони дуже часто вбивають наших військових.

Це задокументовано. І у мене є на своєму досвіді побачені кадри, які ми зня мали з дронів, де моїх побратимів розстрілювали при штурмі росіяни, коли вони вже були без зброї. Це — жахливі випадки. Тому є моменти такі, що і беруть в полон, є моменти такі, що вони і прямо на місці можуть вбити. Проте, на рахунок активності цієї фази, я думаю, ми зараз вже набагато сильніші і більш навчені, ніж були два роки тому. Тому зараз цих випадків значно менше. Тому що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося і приймаємо превентивні дії, щоб таких випадків не було", — сказав боєць.

За його словами, ЗСУ не довзволяють підходити окупантам до своїх позицій. Загалом, для збереження життя бійців використовуються всі можливі засоби.

Щодо того, скільки росіян ЗСУ можуть взяти в полон наразі, Сьомін зазначив, що статистику не вивчає.

"Загальні відчуття — мені не потрапляли до рук полонені. І мені подобається, коли їх просто немає", — підсумував військовий.

Нагадаємо, нещодавно з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Також з полону звільнили слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк, яка перебувала там понад два роки.

Повернулися додому і бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.