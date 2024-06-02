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Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

02 червня 2024 р. 13:22

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1 червня 2024
Text

18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

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Командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін розповів про російський полон. За його словами, окупанти чинять дії щодо бійців ЗСУ, які суперечать нормам міжнародного права.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE

Що відомо про російський полон

"Про взяття полонених можу сказати на той відрізок фронту, на якому я постійно знаходжусь з моїм підрозділом батальону "Свобода". Просто по всій лінії фронту я не зможу дати відповідь. На рахунок полонених — це постійно відбувається. На жаль, такий неприємний факт, він є. Але є і  інша сторона медалі. Росіяни дуже часто порушують усі можливі Женевські конвенції і з прав людини. При взятті позиції військовим шляхом вони дуже часто вбивають наших військових.

Це задокументовано. І у мене є на своєму досвіді побачені кадри, які ми зня мали з дронів, де моїх побратимів розстрілювали при штурмі росіяни, коли вони вже були без зброї. Це — жахливі випадки. Тому є моменти такі, що і беруть в полон, є моменти такі, що вони і прямо на місці можуть вбити. Проте, на рахунок активності цієї фази, я думаю, ми зараз вже набагато сильніші і більш навчені, ніж були два роки тому. Тому зараз цих випадків значно менше. Тому що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося і приймаємо превентивні дії, щоб таких випадків не було", — сказав боєць.

За його словами, ЗСУ не довзволяють підходити окупантам до своїх позицій. Загалом, для збереження життя бійців використовуються всі можливі засоби.

Щодо того, скільки росіян ЗСУ можуть взяти в полон наразі, Сьомін зазначив, що статистику не вивчає.

"Загальні відчуття — мені не потрапляли до рук полонені. І мені подобається, коли їх просто немає", — підсумував військовий.

Нагадаємо, нещодавно з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Також з полону звільнили слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк, яка перебувала там понад два роки.

Повернулися додому і бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

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14:13 Підстави для затримання військовозобов'язаних та доставки в ТЦК відрізняються — як це можливо

14:07 В російській Ухті на НПЗ "Лукойл" сталася пожежа — очевидці розповіли про вибухи

14:00 На Одещині планують відремонтувати шкільну їдальню за 23 мільйони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:33 Киянам не радять відвідувати пляжі — що з моніторингом води і піску

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18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

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06:25 Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

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04:58 Чим загрожує використання Росією ядерної зброї — експертка розповіла про моторошні наслідки

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21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

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18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

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