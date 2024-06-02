Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

Командир отделения инструкторов батальона "Свобода" Владимир "Рандеву" Семин рассказал о российском плену. По его словам, оккупанты совершают действия в отношении бойцов ВСУ, которые противоречат нормам международного права.

Об этом он сказал в эфире Вечір.LIVE.

Что известно о российском плене

"О взятии пленных могу сказать на тот отрезок фронта, на котором я постоянно нахожусь с моим подразделением батальона "Свобода". Просто по всей линии фронта я не смогу дать ответ. На счет пленных — это постоянно происходит. К сожалению, такой неприятный факт, он есть. Но есть и другая сторона медали. Россияне очень часто нарушают все возможные Женевские конвенции и по правам человека.

Это задокументировано. И у меня есть на своем опыте увиденные кадры, которые мы сняли с дронов, где моих собратьев расстреливали при штурме оккупанты, когда они уже были без оружия. Это ужасные случаи. Поэтому есть моменты такие, что и пленяют, есть моменты такие, что они и прямо на места могут убить. Однако, на счет активности этой фазы, я думаю, мы сейчас уже гораздо сильнее и обученее, чем были два года назад. Поэтому сейчас этих случаев гораздо меньше. Потому что мы не стоим на месте, мы развиваемся и принимаем превентивные действия, чтобы таких случаев не было", — сказал боец.

По его словам, ВСУ не разрешают подходить оккупантам к своим позициям. В общем, для сохранения жизни бойцов используют все возможные средства.

Относительно того, сколько россиян ВСУ могут взять в плен, Семин отметил, что статистику не изучает.

"Общие ощущения — мне не попадали в руки пленные. И мне нравится, когда их просто нет", — подытожил военный.

Напомним, недавно из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четыре гражданских.

Также из плена освободили следователя из Мариуполя Марьяну Чечелюк, которая находилась там более двух лет.

Вернулись домой и бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.