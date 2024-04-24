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Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

24 квітня 2024 р. 09:07

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10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Text

19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Text

19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

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18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

Перший заступник РНБО 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що головна ціль ухваленої військової допомоги Сполучених Штатів — стримати російський наступ, який відбудеться вже у травні. Однак, за його словами, самої лише зброї недостатньо. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Що потрібно ЗСУ, крім зброї

"Це дозволить суттєво змінити поле бою. Думаю, ця зброя виконає свою функцію: зупинить наступальні дії ЗС РФ. Ця зброя може змінити панель війни. Головне її завдання — завалити наступ російських сил", — сказав Гавриш, коментуючи ухвалену допомогу США. 

Однак, він додав, що окрім зброї, потрібно оновити фізичний потенціал армії й провести якісну мобілізацію. Це, на думку експерта, дозволить ефективно протистояти. 

"Щоб ефективно простояти, нам, крім зброї, потрібно ввести мобілізацію і поновити потенціал ЗСУ, які виснажені більш як дворічною війною", — сказав Гавриш. 

Також він вважає, що наразі Україні варто дещо переглянути стратегію війни, а саме націлити її на виснаження. У цьому контексті Гавриш ставить у приклад удари по російським військовим цілям всередині РФ, що призводитиме до певних втрат і не виключено, що Кремль змушений буде піти на переговори. 

Нагадаємо, раніше народний депутат Юрій Камельчук відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні. А політолог Валерій Гончарук назвав головну мету траншу. 

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10:16 Частину українців звільнять від орендної плати — хто отримає право

10:09 Усик зробив складний вибір між походом за пивом і тренуванням

10:00 Кораблі Росії чергують в акваторіях морів — яка загроза ракетоносіїв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:56 Українці влаштували скандал у Польщі через заборону консульських послуг

09:39 Українці отримають допомогу від Карітас на ремонт житла — умови

09:38 На Запоріжжі лунали вибухи — росіяни вдарили по регіону понад 400 разів

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09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Text

19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

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18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"