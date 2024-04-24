Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Перший заступник РНБО 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що головна ціль ухваленої військової допомоги Сполучених Штатів — стримати російський наступ, який відбудеться вже у травні. Однак, за його словами, самої лише зброї недостатньо.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що потрібно ЗСУ, крім зброї

"Це дозволить суттєво змінити поле бою. Думаю, ця зброя виконає свою функцію: зупинить наступальні дії ЗС РФ. Ця зброя може змінити панель війни. Головне її завдання — завалити наступ російських сил", — сказав Гавриш, коментуючи ухвалену допомогу США.

Однак, він додав, що окрім зброї, потрібно оновити фізичний потенціал армії й провести якісну мобілізацію. Це, на думку експерта, дозволить ефективно протистояти.

"Щоб ефективно простояти, нам, крім зброї, потрібно ввести мобілізацію і поновити потенціал ЗСУ, які виснажені більш як дворічною війною", — сказав Гавриш.

Також він вважає, що наразі Україні варто дещо переглянути стратегію війни, а саме націлити її на виснаження. У цьому контексті Гавриш ставить у приклад удари по російським військовим цілям всередині РФ, що призводитиме до певних втрат і не виключено, що Кремль змушений буде піти на переговори.

Нагадаємо, раніше народний депутат Юрій Камельчук відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні. А політолог Валерій Гончарук назвав головну мету траншу.