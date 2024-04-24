Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Первый заместитель СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что главная цель принятой военной помощи Соединенных Штатов — сдержать российское наступление, которое состоится уже в мае. Однако, по его словам, одного оружия недостаточно.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что нужно ВСУ, кроме оружия

"Это позволит существенно изменить поле боя. Думаю, это оружие выполнит свою функцию: остановит наступательные действия ВС РФ. Это оружие может изменить панель войны. Главная его задача — завалить наступление российских сил", — сказал Гавриш, комментируя принятую помощь США.

Однако он добавил, что кроме оружия нужно обновить физический потенциал армии и провести качественную мобилизацию. Это, по мнению эксперта, позволит эффективно противостоять.

"Чтобы эффективно простоять, нам, кроме оружия, нужно ввести мобилизацию и восстановить потенциал ВСУ, которые истощены более чем двухлетней войной", — сказал Гавриш.

Также он считает, что сейчас Украине стоит несколько пересмотреть стратегию войны, а именно нацелить ее на истощение. В этом контексте Гавриш ставит в пример удары по российским военным целям внутри РФ, что приведет к определенным потерям и не исключено, что Кремль вынужден будет пойти на переговоры.

Напомним, ранее народный депутат Юрий Камельчук ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине. А политолог Валерий Гончарук назвал главную цель транша.