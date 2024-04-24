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Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

24 апреля 2024 г. 9:07

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09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

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09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

Первый заместитель СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что главная цель принятой военной помощи Соединенных Штатов — сдержать российское наступление, которое состоится уже в мае. Однако, по его словам, одного оружия недостаточно.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что нужно ВСУ, кроме оружия

"Это позволит существенно изменить поле боя. Думаю, это оружие выполнит свою функцию: остановит наступательные действия ВС РФ. Это оружие может изменить панель войны. Главная его задача — завалить наступление российских сил", — сказал Гавриш, комментируя принятую помощь США.

Однако он добавил, что кроме оружия нужно обновить физический потенциал армии и провести качественную мобилизацию. Это, по мнению эксперта, позволит эффективно противостоять.

"Чтобы эффективно простоять, нам, кроме оружия, нужно ввести мобилизацию и восстановить потенциал ВСУ, которые истощены более чем двухлетней войной", — сказал Гавриш.

Также он считает, что сейчас Украине стоит несколько пересмотреть стратегию войны, а именно нацелить ее на истощение. В этом контексте Гавриш ставит в пример удары по российским военным целям внутри РФ, что приведет к определенным потерям и не исключено, что Кремль вынужден будет пойти на переговоры.

Напомним, ранее народный депутат Юрий Камельчук ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине. А политолог Валерий Гончарук назвал главную цель транша.

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09:01 В Харькове раздавались взрывы — есть пострадавшие в результате воздушной атаки врага

08:52 Артета неожиданно похвалил Почеттино после победы Арсенала над Челси

08:45 Экс-командир Азова Жорин предупредил о подготовке РФ к наступлению на Харьков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:32 Гетманцев прогнозирует подорожание сигарет и бензина из-за акцизов

08:29 В РФ задержали священника УГКЦ за икону с Бандерой и Шухевичем

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Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

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18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель