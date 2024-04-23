Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні arrow
Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

23 квітня 2024 р. 12:18

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

Text

12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Text

11:24 Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

Text

11:09 Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

Text

10:36 Братчук розповів про те, якою повинна бути комунікація між ЗСУ та ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:44 Стримати наступ РФ чи досягти перемоги — політолог назвав мету допомоги США для України

Text

07:59 Важливе звернення Зеленського — ефір Новини.LIVE

22 квітня 2024
Text

22:42 Понад 100 тис. випадків самовільного залишення військових частин — адвокат запропонував вирішення

Text

21:34Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

20:53 Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

Text

12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

Text

12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Text

11:24 Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

Text

11:09 Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

Text

10:36 Братчук розповів про те, якою повинна бути комунікація між ЗСУ та ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:44 Стримати наступ РФ чи досягти перемоги — політолог назвав мету допомоги США для України

Text

07:59 Важливе звернення Зеленського — ефір Новини.LIVE

22 квітня 2024
Text

22:42 Понад 100 тис. випадків самовільного залишення військових частин — адвокат запропонував вирішення

Text

21:34 Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

20:53 Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що Конгрес Сполучених Штатів вчасно ухвалив військову допомогу для України. Вона, на думку політика, разом з британською та волонтерською досягнуть потужного результату на полі бою. 

Про це Камельчук сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Військова допомога від США

За словами Камельчука, наразі Україна продовжує свою боротьбу та займає оборонні рубежі. Тож, будь-яка допомога є актуальною. 

"Точно це не запізно. Тому що Україна захищається й ми тримаємо свої оборонні рубежі. Тож, це точно на часі", — сказав Камельчук, коментуючи ухвалену допомогу від США. 

Він додав, що кількості людей, які можуть обслуговувати передану військову техніку, достатньо. 

Політик також відзначив допомогу Британії, у пакеті якої є велика кількість снарядів. 

"Дуже приємно бачити в британському пакеті велику кількість боєприпасів, що дозволятиме відповідати на обстріли росіян. Плюс волонтерська історія. Вони всі разом зроблять потужний ефект", — сказав Камельчук. 

Нагадаємо, 22 квітня двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва.

Згодом представники Конгресу зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили макрофінансову підтримку, потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації, а також підтримку в розвитку української оборонної промисловості. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:15 Більше 100 гранат — що ще вбивці поліцейського викрали з Одеської військової частини

12:58 Мобілізація в Україні — чи створять у поліції спецпідрозділу для пошуку ухилянтів

12:57 Конкурент для Шапаренка — Динамо поверне гравця з оренди

12:56 Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза

12:50 У Запоріжжі пролунали гучні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:49 Українські жінки мають шанс отримати 1 млн доларів

12:45 Ворог готується до нових атак — Братчук розповів про тактику ударів окупантів

Оновлено

12:44 У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

12:39 Кулеба пояснив, чому чоловікам за кордоном перестали надавати консульські послуги

12:38 Українцям призупинили видачу паспортів за кордоном — в чому причина

13:15 Більше 100 гранат — що ще вбивці поліцейського викрали з Одеської військової частини

12:58 Мобілізація в Україні — чи створять у поліції спецпідрозділу для пошуку ухилянтів

12:57 Конкурент для Шапаренка — Динамо поверне гравця з оренди

12:56 Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза

12:50 У Запоріжжі пролунали гучні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:49 Українські жінки мають шанс отримати 1 млн доларів

12:45 Ворог готується до нових атак — Братчук розповів про тактику ударів окупантів

Оновлено

12:44 У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

12:39 Кулеба пояснив, чому чоловікам за кордоном перестали надавати консульські послуги

12:38 Українцям призупинили видачу паспортів за кордоном — в чому причина

Ексклюзив

06:52 Продажів мало, а кількість "недобудов" зростає — що буде з цінами на житло в Україні

05:57 Катамаран "Комуна" — що за унікальний корабель уразили ВМС України в Севастополі

22 квітня 2024

19:12 Українців ніколи не стане більше — скільки нас залишиться після війни

14:55 Хаг песах самеах — як одеські юдеї готуються до свята свободи

06:27 Ціни на продукти в Україні — на скільки у квітні здорожчали фрукти

05:57 Ту-22М3 — найтаємничіший літак РФ, який збила Україна

05:42 Зруйновані електростанції та блекаути — в якому стані енергетика України сьогодні та що буде взимку

21 квітня 2024

07:15 Догляд за людьми з інвалідністю та хто має право на відстрочку — юристка про мобілізацію

06:27 Коли та на скільки зросте тариф на світло для українців — вчимося економити електроенергію

20 квітня 2024

07:15 Які авто вилучатимуть на потреби ЗСУ — пояснює львівська юристка

Text

12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

Text

12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Text

11:24 Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

Text

11:09 Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

Text

10:36 Братчук розповів про те, якою повинна бути комунікація між ЗСУ та ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:44 Стримати наступ РФ чи досягти перемоги — політолог назвав мету допомоги США для України

Text

07:59 Важливе звернення Зеленського — ефір Новини.LIVE

22 квітня 2024
Text

22:42 Понад 100 тис. випадків самовільного залишення військових частин — адвокат запропонував вирішення

Text

21:34 Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

20:53 Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"