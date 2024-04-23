Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що Конгрес Сполучених Штатів вчасно ухвалив військову допомогу для України. Вона, на думку політика, разом з британською та волонтерською досягнуть потужного результату на полі бою.

Про це Камельчук сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Військова допомога від США

За словами Камельчука, наразі Україна продовжує свою боротьбу та займає оборонні рубежі. Тож, будь-яка допомога є актуальною.

"Точно це не запізно. Тому що Україна захищається й ми тримаємо свої оборонні рубежі. Тож, це точно на часі", — сказав Камельчук, коментуючи ухвалену допомогу від США.

Він додав, що кількості людей, які можуть обслуговувати передану військову техніку, достатньо.

Політик також відзначив допомогу Британії, у пакеті якої є велика кількість снарядів.

"Дуже приємно бачити в британському пакеті велику кількість боєприпасів, що дозволятиме відповідати на обстріли росіян. Плюс волонтерська історія. Вони всі разом зроблять потужний ефект", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, 22 квітня двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва.

Згодом представники Конгресу зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили макрофінансову підтримку, потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації, а також підтримку в розвитку української оборонної промисловості.