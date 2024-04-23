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Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

23 апреля 2024 г. 12:18

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11:24 Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

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11:09 Результат ротации — Братчук прокомментировал перевод Гуменюк на другую должность

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10:36 Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

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09:44 Сдержать наступление РФ или достичь победы — политолог назвал цель помощи США для Украины

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что Конгресс Соединенных Штатов вовремя принял военную помощь для Украины. Она, по мнению политика, вместе с британской и волонтерской достигнут мощного результата на поле боя.

Об этом Камельчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Военная помощь от США

По словам Камельчука, сейчас Украина продолжает свою борьбу и занимает оборонительные рубежи. Поэтому любая помощь актуальная.

"Точно это не поздно. Потому что Украина защищается и мы держим свои оборонные рубежи. Так что это точно актуально", — сказал Камельчук, комментируя принятую помощь от США.

Он добавил, что количества людей, которые могут обслуживать переданную военную технику, достаточно.

Политик также отметил помощь Британии, в пакете которой большое количество снарядов.

"Очень приятно видеть в британском пакете большое количество боеприпасов, что позволит отвечать на обстрелы россиян. Плюс волонтерская история. Они все вместе дадут мощный эффект", — сказал Камельчук.

Напомним, 22 апреля двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев.

Впоследствии представители Конгресса встретились с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили макрофинансовую поддержку, потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭС и БПЛА, боевой авиации, а также поддержку в развитии украинской оборонной промышленности.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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