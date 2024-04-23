Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что Конгресс Соединенных Штатов вовремя принял военную помощь для Украины. Она, по мнению политика, вместе с британской и волонтерской достигнут мощного результата на поле боя.

Об этом Камельчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Военная помощь от США

По словам Камельчука, сейчас Украина продолжает свою борьбу и занимает оборонительные рубежи. Поэтому любая помощь актуальная.

"Точно это не поздно. Потому что Украина защищается и мы держим свои оборонные рубежи. Так что это точно актуально", — сказал Камельчук, комментируя принятую помощь от США.

Он добавил, что количества людей, которые могут обслуживать переданную военную технику, достаточно.

Политик также отметил помощь Британии, в пакете которой большое количество снарядов.

"Очень приятно видеть в британском пакете большое количество боеприпасов, что позволит отвечать на обстрелы россиян. Плюс волонтерская история. Они все вместе дадут мощный эффект", — сказал Камельчук.

Напомним, 22 апреля двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев.

Впоследствии представители Конгресса встретились с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили макрофинансовую поддержку, потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭС и БПЛА, боевой авиации, а также поддержку в развитии украинской оборонной промышленности.