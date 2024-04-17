Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Україна повинна скористатися російськими коштами для відновлення після війни. Мова йде про активи, що знаходяться, зокрема, в Європі.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук ефірі Ранок.LIVE.

Відновлення України

Так, Камельчук бере участь у засіданнях ПАРЄ та прокоментував ухвалену напередодні резолюцію.

"Ми пояснювали в політичних групах, на комітетах, що йдеться про кошти, які забиратимуться у Росії, — конфісковані активи, депозити, будь-яка власність тощо", — зауважив він.

Нардеп наголосив, що все це потрібно спрямувати на реконструкцію нашої держави. На його думку, захист і відбудова — паралельні процеси.

"Людям треба десь жити, дітям десь навчатися. Тому нам потрібні належні умови для підтримки нашої економіки та її зростання", — підкреслив Камельчук.

Нардеп зазначив, що євродепутати дослухаються української позиції і вже на своїх рівнях ухвалюють певні рішення.

Раніше голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що для припинення війни Росія має бути якимось чином залучена до переговорів з Україною. Це прокоментував народний депутат Сергій Соболєв.

Також ми писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом щодо військового пакету для України.