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Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

17 квітня 2024 р. 13:07

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12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

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12:26 Аудит Міноборони — нардеп пояснив, як впливає показник порушень на боєздатність армії

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11:51 У Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

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Україна повинна скористатися російськими коштами для відновлення після війни. Мова йде про активи, що знаходяться, зокрема, в Європі.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук ефірі Ранок.LIVE.

Відновлення України

Так, Камельчук бере участь у засіданнях ПАРЄ та прокоментував ухвалену напередодні резолюцію.

"Ми пояснювали в політичних групах, на комітетах, що йдеться про кошти, які забиратимуться у Росії, — конфісковані активи, депозити, будь-яка власність тощо", — зауважив він.

Нардеп наголосив, що все це потрібно спрямувати на реконструкцію нашої держави. На його думку, захист і відбудова — паралельні процеси.

"Людям треба десь жити, дітям десь навчатися. Тому нам потрібні належні умови для підтримки нашої економіки та її зростання", — підкреслив Камельчук.

Нардеп зазначив, що євродепутати дослухаються української позиції і вже на своїх рівнях ухвалюють певні рішення. 

Раніше голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що для припинення війни Росія має бути якимось чином залучена до переговорів з Україною. Це прокоментував народний депутат Сергій Соболєв.

Також ми писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом щодо військового пакету для України.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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