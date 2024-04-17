Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Украина должна использовать российские средства для восстановления после войны. Речь идет об активах, которые находятся, в частности, в Европе.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Восстановление Украины

Так, Камельчук принимает участие в заседаниях ПАСЕ и прокомментировал принятую накануне резолюцию.

"Мы объясняли в политических группах, на комитетах, что речь идет о средствах, которые будут изыматься у России, — конфискованные активы, депозиты, любая собственность и т.д.", — отметил он.

Нардеп подчеркнул, что все это нужно направить на реконструкцию нашего государства. По его мнению, защита и восстановление — параллельные процессы.

"Людям нужно где-то жить, детям где-то учиться. Поэтому нам нужны надлежащие условия для поддержки нашей экономики и ее роста", — подчеркнул Камельчук.

Нардеп отметил, что евродепутаты прислушиваются к украинской позиции и уже на своих уровнях принимают определенные решения.

Ранее глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что для прекращения войны Россия должна быть каким-то образом вовлечена в переговоры с Украиной. Это прокомментировал народный депутат Сергей Соболев.

Также мы писали, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом по военному пакету для Украины.