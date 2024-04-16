Соболєв розповів, які ключові питання розглянуть на Саміті миру в Швейцарії

Очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що для припинення війни Росія має бути якимось чином залучена до переговорів з Україною. На його думку, необхідно зробити крок, аби залучити Росію, бо без неї не буде миру.

Це прокоментував народний депутат Сергій Соболєв в ефірі Новини.LIVE.

Резолюція допомоги

Кассіс зазначив, що український мирний план — це фундамент для припинення конфлікту. А міжнародне співтовариство повинне рухатися вперед, навіть якщо діалог між Москвою і Києвом ще не може відбутися, поки цьому перешкоджає військова ситуація.

Через два місяці у Швейцарії відбудеться саміт миру. Ключова дискусія наразі стосується того, чи потрібно туди запрошувати Москву.

"Навколо Швейцарії сконцентрувалися ключові моменти, зауважу, що в нас на червневій сесії ПАРЄ відбудуться вибори генерального секретаря, який фактично організовує всю роботу", — сказав Соболєв.

Він зауважив, що один з ключових претендентів — це попередній президент Швейцарії, який вчора виступав на всіх політичних групах.

Конфіскація активів РФ

"Ми задавали прямо йому запитання, які стосуються і конфіскації російських активів, і питання, які стосуються реєстру збитків, які завдала Україні Росія. Питання про можливість створення спеціального трибуналу і ці питання стали домінуючими в Раді Європи", — зазначив нардеп.

За його словами, по реєстру збитків була зроблена робота за 8 місяців і був навіть відкритий відповідний офіс в Україні.

Тому питання присутності Росії на саміті в тому числі буде залежати і від Генсека, і від спецтрибуналу.

"І той вихід, який знайшли в кінцевому варіанті після ряду дискусій, на мій погляд, відкриває шлях, аби зло було покарано. Саме тому дійсно зараз навколо Швейцарії зібралося декілька ключових моментів, тому від позиції офіційної влади Швейкарії і таких осіб які претендують на дуже високі посади багато чого буде залежати", — розповів Соболєв.

На його думку, тут повинен бути реалістичний план, який має висувати Україна. Оскільки на зустрічах з партнерами часто ставлять питання щодо того, чи є план у разі неможливості протягом якогось часу деокупувати території.

"На мій погляд, наша влада і політики повинні бут готові до відповіді на це запитання та єдина відповідь, яка тут можлива — це не ефемерні гарантії, а реальні речі, які можуть надати партнери", — додав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав світ робити усе можливе, аби допомогти Україні повернути усі окуповані Росією території.

Також ми писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом щодо військового пакету для України.