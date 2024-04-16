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Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

16 апреля 2024 г. 13:27

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13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

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12:07 Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

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11:43 Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

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09:03 Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

15 апреля 2024
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21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

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21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

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Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что для прекращения войны Россия должна быть каким-то образом вовлечена в переговоры с Украиной. По его мнению, необходимо сделать шаг, чтобы привлечь Россию, потому что без нее не будет мира.

Об этом прокомментировал народный депутат Сергей Соболев в эфире Новини.LIVE.

Резолюция помощи

Кассис отметил, что украинский мирный план — это фундамент для прекращения конфликта. А международное сообщество должно двигаться вперед, даже если диалог между Москвой и Киевом еще не может состояться, пока препятствует военная ситуация.

Через два месяца в Швейцарии состоится Саммит мира. Ключевая дискуссия касается того, нужно ли туда приглашать Москву.

"Вокруг Швейцарии сконцентрировались ключевые моменты, замечу, что у нас на июньской сессии ПАСЕ состоятся выборы генерального секретаря, фактически организующего всю работу", — сказал Соболев.

Он отметил, что один из ключевых претендентов — это предыдущий президент Швейцарии, который вчера выступал на всех политических группах.

Конфискация активов РФ

"Мы задавали прямо ему вопросы, касающиеся и конфискации российских активов, и вопросы, касающиеся реестра ущерба, нанесенного Украине Россией. Вопрос о возможности создания специального трибунала и эти вопросы стали доминирующими в Совете Европы", — отметил нардеп.

По его словам, по реестру убытков была проделана работа за 8 месяцев и был даже открыт соответствующий офис в Украине.

Поэтому вопрос о присутствии России на саммите, в том числе будет зависеть и от Генсека, и от спецтрибунала.

"И тот выход, который нашли в конечном варианте после ряда дискуссий, на мой взгляд, открывает путь, чтобы зло было наказано. Именно поэтому действительно сейчас вокруг Швейцарии собралось несколько ключевых моментов, поэтому от позиции официальных властей Швейцарии и таких лиц, претендующих на очень высокие должности многое будет зависеть", — рассказал Соболев.

По его мнению, здесь должен быть реалистичный план, который должна выдвигать Украина. Поскольку на встречах с партнерами часто задают вопрос, есть ли план в случае невозможности в течении какого-то времени деоккупировать территории.

"На мой взгляд, наша власть и политики должны быть готовы к ответу на этот вопрос и единственный ответ, который здесь возможен — это не эфемерные гарантии, а реальные вещи, которые могут предоставить партнеры", — добавил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал мир делать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть все оккупированные Россией территории.

Также мы писали, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом по военному пакету для Украины.

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13:33 Способна ли РФ защититься от ударов украинских дронов — объяснение британской разведки

13:27 В ГПСУ заявили, что вчера польские фермеры не пропустили из Украины ни одного грузовика

13:20 Луис Энрике назвал причину, которая принесет ПСЖ победу над Барселоной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 Оккупанты перебрасывают батареи Град в Крым — что известно

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09:03 Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

15 апреля 2024
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21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

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21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

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21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE