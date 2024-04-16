Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что для прекращения войны Россия должна быть каким-то образом вовлечена в переговоры с Украиной. По его мнению, необходимо сделать шаг, чтобы привлечь Россию, потому что без нее не будет мира.

Об этом прокомментировал народный депутат Сергей Соболев в эфире Новини.LIVE.

Резолюция помощи

Кассис отметил, что украинский мирный план — это фундамент для прекращения конфликта. А международное сообщество должно двигаться вперед, даже если диалог между Москвой и Киевом еще не может состояться, пока препятствует военная ситуация.

Через два месяца в Швейцарии состоится Саммит мира. Ключевая дискуссия касается того, нужно ли туда приглашать Москву.

"Вокруг Швейцарии сконцентрировались ключевые моменты, замечу, что у нас на июньской сессии ПАСЕ состоятся выборы генерального секретаря, фактически организующего всю работу", — сказал Соболев.

Он отметил, что один из ключевых претендентов — это предыдущий президент Швейцарии, который вчера выступал на всех политических группах.

Конфискация активов РФ

"Мы задавали прямо ему вопросы, касающиеся и конфискации российских активов, и вопросы, касающиеся реестра ущерба, нанесенного Украине Россией. Вопрос о возможности создания специального трибунала и эти вопросы стали доминирующими в Совете Европы", — отметил нардеп.

По его словам, по реестру убытков была проделана работа за 8 месяцев и был даже открыт соответствующий офис в Украине.

Поэтому вопрос о присутствии России на саммите, в том числе будет зависеть и от Генсека, и от спецтрибунала.

"И тот выход, который нашли в конечном варианте после ряда дискуссий, на мой взгляд, открывает путь, чтобы зло было наказано. Именно поэтому действительно сейчас вокруг Швейцарии собралось несколько ключевых моментов, поэтому от позиции официальных властей Швейцарии и таких лиц, претендующих на очень высокие должности многое будет зависеть", — рассказал Соболев.

По его мнению, здесь должен быть реалистичный план, который должна выдвигать Украина. Поскольку на встречах с партнерами часто задают вопрос, есть ли план в случае невозможности в течении какого-то времени деоккупировать территории.

"На мой взгляд, наша власть и политики должны быть готовы к ответу на этот вопрос и единственный ответ, который здесь возможен — это не эфемерные гарантии, а реальные вещи, которые могут предоставить партнеры", — добавил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал мир делать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть все оккупированные Россией территории.

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