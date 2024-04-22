Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Народний депутат Сергій Демченко, коментуючи кадрові зміни в Кабінеті міністрів, назвав це чутками. Наразі, за його словами, немає жодних звернень до фракцій щодо відставки уряду.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в Уряді

"Це чутки. Тому що жодних якихось офіційних звернень хоча би до фракцій не існує ні у письмовому, ні в усному вигляді", — сказав Демченко, говорячи про кадрові зміни в уряді.

Він додав, що відповідні розмови ведуться ще з початку поточного року, однак це все залишається поки що на рівні чуток.

Однак, за словами нардепа, не виключено що можуть відбутися певні перестановки, коли одну посадову особу замінять іншою й навпаки. У приклад наводить відставку генерального прокурора Андрія Костіна.

"Є три прізвища, які вживаються на сьогоднішній день. Це прізвища двох народних депутатів — Іонушас і Маслов, а також пана Кіпера", — сказав Демченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Фріс розповів про кадрові зміни в уряді та хто може потрапити під звільнення.

До слова, днями Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького. Перед цим Уряд відсторонив від посади секретаря РНБО Олексія Данілова.