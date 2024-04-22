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Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

22 квітня 2024 р. 11:38

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

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Народний депутат Сергій Демченко, коментуючи кадрові зміни в Кабінеті міністрів, назвав це чутками. Наразі, за його словами, немає жодних звернень до фракцій щодо відставки уряду. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в Уряді

"Це чутки. Тому що жодних якихось офіційних звернень хоча би до фракцій не існує ні у письмовому, ні в усному вигляді", — сказав Демченко, говорячи про кадрові зміни в уряді. 

Він додав, що відповідні розмови ведуться ще з початку поточного року, однак це все залишається поки що на рівні чуток. 

Однак, за словами нардепа, не виключено що можуть відбутися певні перестановки, коли одну посадову особу замінять іншою й навпаки. У приклад наводить відставку генерального прокурора Андрія Костіна. 

"Є три прізвища, які вживаються на сьогоднішній день. Це прізвища двох народних депутатів — Іонушас і Маслов, а також пана Кіпера", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Фріс розповів про кадрові зміни в уряді та хто може потрапити під звільнення.

До слова, днями Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького. Перед цим Уряд відсторонив від посади секретаря РНБО Олексія Данілова. 

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12:38 Мільярди барелів — в Африці відкрили нове родовище нафти

12:35 На Вінничині попрощалися із загиблим поліцейським, якого розстріляли військовослужбовці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:18 Міністр соцполітики назвала кількість населення в Україні

12:12 Колишній тренер Шахтаря показав, як допомагає українським дітям — він не стримав сліз

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09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

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