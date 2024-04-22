Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

Народний депутат Ігор Фріс заявив, що у Верховній Раді не відбувається активного обговорення щодо кадрових перестановок у Кабінеті міністрів та зміни якихось конкретних осіб. Однак, за його словами, не виключені відставки членів ревізійної комісії, термін перебування на посаді яких закінчується.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в Уряді

"Фактичного обговорення у фракціях і поданих паперових кандидатур немає ще. У деяких членів ревізійної комісії закінчується термін перебування на посадах і, можливо, якрах саме вони і будуть замінені — це друге питання", — сказав Фріс, коментуючи можливі кадрові зміни в уряді.

Він додав, що відставки деяких міністрів, які вже публічно анонсували, досить сумнівне питання. Йдеться про генерального прокурора Андрія Костіна, віцепрем'єр-міністерку Ірину Верещук та міністра інфраструктури Андрія Кубракова.

За словами Фріса, це одні з найефективніших посадовців, робота яких показала реальний результат.

"Я не знаю, чи зміна цих міністрів буде доцільною під час війни. Хоча, як то кажуть, незамінних людей немає", — сказав Фріс.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького. Перед цим Уряд відсторонив від посади секретаря РНБО Олексія Данілова.