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Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

22 квітня 2024 р. 09:39

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

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18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

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Народний депутат Ігор Фріс заявив, що у Верховній Раді не відбувається активного обговорення щодо кадрових перестановок у Кабінеті міністрів та зміни якихось конкретних осіб. Однак, за його словами, не виключені відставки членів ревізійної комісії, термін перебування на посаді яких закінчується. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в Уряді

"Фактичного обговорення у фракціях і поданих паперових кандидатур немає ще. У деяких членів ревізійної комісії закінчується термін перебування на посадах і, можливо, якрах саме вони і будуть замінені — це друге питання", — сказав Фріс, коментуючи можливі кадрові зміни в уряді. 

Він додав, що відставки деяких міністрів, які вже публічно анонсували, досить сумнівне питання. Йдеться про генерального прокурора Андрія Костіна, віцепрем'єр-міністерку Ірину Верещук та міністра інфраструктури Андрія Кубракова. 

За словами Фріса, це одні з найефективніших посадовців, робота яких показала реальний результат. 

"Я не знаю, чи зміна цих міністрів буде доцільною під час війни. Хоча, як то кажуть, незамінних людей немає", — сказав Фріс. 

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького. Перед цим Уряд відсторонив від посади секретаря РНБО Олексія Данілова. 

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09:10 Українські банки знову підвищили валютний курс — які зміни на ринку

09:07 Буданов спрогнозував хід війни найближчими місяцями — чого чекати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:58 Українці мають право на допомогу на дітей у 41 тис. грн у 2024 році — деталі

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18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

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18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

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17:37 Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

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21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

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18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

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18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб