Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

Народный депутат Игорь Фрис заявил, что в Верховной Раде не происходит активного обсуждения кадровых перестановок в Кабинете министров и изменения каких-либо конкретных лиц. Однако, по его словам, не исключены отставки членов ревизионной комиссии, срок пребывания в должности которых истекает.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Кадровые изменения в правительстве

"Фактического обсуждения во фракциях и поданных бумажных кандидатур еще нет. У некоторых членов ревизионной комиссии истекает срок пребывания на должностях и, возможно, как раз именно они и будут заменены — это второй вопрос", — сказал Фрис, комментируя возможные кадровые изменения в правительстве.

Он добавил, что отставки некоторых министров, уже публично анонсировавших, достаточно сомнительный вопрос. Речь идет о генеральном прокуроре Андрее Костине, вице-премьере-министре Ирине Верещук и министре инфраструктуры Андрее Кубракове.

По словам Фриса, это одни из самых эффективных должностных лиц, работа которых показала реальный результат.

"Я не знаю, будет ли смена этих министров целесообразной во время войны. Хотя, как говорится, незаменимых людей нет", — сказал Фрис.

Напомним, на днях Кабинет министров уволил первого заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого. Перед этим правительство отстранило от должности секретаря СНБО Алексея Данилова.