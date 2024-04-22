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Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

22 апреля 2024 г. 11:38

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

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Народный депутат Сергей Демченко, комментируя кадровые изменения в Кабинете министров, назвал это слухами. По его словам, нет никаких обращений во фракции относительно отставки правительства.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Кадровые изменения в правительстве

"Это слухи. Потому что никаких официальных обращений хотя бы во фракции не существует ни в письменном, ни в устном виде", — сказал Демченко, говоря о кадровых изменениях в правительстве.

Он добавил, что ответные разговоры ведутся еще с начала текущего года, однако это все остается пока на уровне слухов.

Однако, по словам нардепа, не исключено, что могут произойти определенные перестановки, когда одно должностное лицо заменят другим и наоборот. В пример приводит отставку генерального прокурора Андрея Костина.

"Есть три фамилии, которые употребляются на сегодняшний день. Это фамилии двух народных депутатов — Ионушас и Маслов, а также господина Кипера", — сказал Демченко.

Напомним, ранее народный депутат Игорь Фрис рассказал о кадровых изменениях в правительстве и кто может попасть под увольнение.

К слову, на днях Кабинет министров уволил первого замминистра иностранных дел Николая Точицкого. Перед этим правительство отстранило от должности секретаря СНБО Алексея Данилова.

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