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Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

02 квітня 2024 р. 22:19

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21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

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20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

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19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

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12:45 Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

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12:02 Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ розповів про важливість прийняття закону про мобілізацію. Та заявив, що це дозволить уникнути багатьох протиріч.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 2 квітня.

Заява Івана Тимочко

Під час виступу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко підкреслив, що законопроєкт про мобілізацію є критично важливим, оскільки противник залучає до лав 150 тисяч новобранців.

"Якщо його (закон, — ред.) не ухвалять, то ми напевно будемо, на жаль, обговорювати вже указ Путіна та мобілізаційні плани Шойгу. ... У разі, коли РФ почне набирати строковиків, вони обов'язково жорстко тиснутимуть на них, щоб вони підписували контракт", — заявив Тимочко.

Він також зазначив, що позитивне голосування за законопроєкт про призов у Верховній Раді допоможе вирішити багато існуючих на даний момент суперечностей.

Нагадаємо, що у Верховній раді України не ухвалили, але зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації засуджених. 

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. 

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22:51 Негода на Київщині — в КОВА показали наслідки стихійного лиха

22:45 У Міноборони пояснили, чи будуть повістки в новому електронному кабінеті військовозобов'язаного

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 Бензин та дизпаливо продовжують дорожчати — якими будуть ціни на пальне завтра

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