Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

Голова Ради резервістів Сухопутних військ розповів про важливість прийняття закону про мобілізацію. Та заявив, що це дозволить уникнути багатьох протиріч.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 2 квітня.

Заява Івана Тимочко

Під час виступу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко підкреслив, що законопроєкт про мобілізацію є критично важливим, оскільки противник залучає до лав 150 тисяч новобранців.

"Якщо його (закон, — ред.) не ухвалять, то ми напевно будемо, на жаль, обговорювати вже указ Путіна та мобілізаційні плани Шойгу. ... У разі, коли РФ почне набирати строковиків, вони обов'язково жорстко тиснутимуть на них, щоб вони підписували контракт", — заявив Тимочко.

Він також зазначив, що позитивне голосування за законопроєкт про призов у Верховній Раді допоможе вирішити багато існуючих на даний момент суперечностей.

Нагадаємо, що у Верховній раді України не ухвалили, але зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації засуджених.

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років.