Коли буде ухвалено законопроєкт про мобілізацію — відповідь нардепа

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Семінський розповів коли буде ухвалено законопроєкт про мобілізацію. Урядовець констатував, що станом на сьогодні парламентський комітет з питань нацбезпеки відпрацював всі його правки.

Деталі він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію

За словами нардепа, його може бути ухвалено в середині квітня, якщо будуть схвалені норми, які не суперечать головному закону України.

"Ухвалено не буде жодного законопроєкту, який буде суперечити Конституції України. Першочергово цей законопроєкт буде придушувати ганебне насильство з боку працівників ТЦК, і насамперед він також міститиме неприпустимість таких дій після перевірки всіх їхніх працівників. Якщо ми проголосуємо за ці нововведення для законопроєкту — думаю, до середини цього місяця його ухвалимо", — сказав Семінський.

Нагадаємо, раніше нардеп Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію, заявивши, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Ще раніше політик назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею" та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України.