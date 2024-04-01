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Коли буде ухвалено законопроєкт про мобілізацію — відповідь нардепа

Коли буде ухвалено законопроєкт про мобілізацію — відповідь нардепа

01 квітня 2024 р. 22:41

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22:41 Коли буде ухвалено законопроєкт про мобілізацію — відповідь нардепа

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20:44 Український воїн розповів подробиці звільнення Київщини від окупантів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:11 Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Семінський розповів коли буде ухвалено законопроєкт про мобілізацію. Урядовець констатував, що станом на сьогодні парламентський комітет з питань нацбезпеки відпрацював всі його правки. 

Деталі він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію

За словами нардепа, його може бути ухвалено в середині квітня, якщо будуть схвалені норми, які не суперечать головному закону України.

"Ухвалено не буде жодного законопроєкту, який буде суперечити Конституції України. Першочергово цей законопроєкт буде придушувати ганебне насильство з боку працівників ТЦК, і насамперед він також міститиме неприпустимість таких дій після перевірки всіх їхніх працівників. Якщо ми проголосуємо за ці нововведення для законопроєкту — думаю, до середини цього місяця його ухвалимо", — сказав Семінський.

Нагадаємо, раніше нардеп Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію, заявивши, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Ще раніше політик назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею" та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України. 

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