Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Семинский рассказал, когда будет принят законопроект о мобилизации. Чиновник констатировал, что по состоянию на сегодняшний день парламентский комитет по вопросам нацбезопасности отработал все его правки.

Подробности он рассказал в утреннем эфире Новини.LIVE.

Когда примут законопроект о мобилизации

По словам нардепа, он может быть принят в середине апреля, если будут одобрены нормы, не противоречащие главному закону Украины.

"Принят не будет ни один законопроект, который будет противоречить Конституции Украины. В первую очередь этот законопроект будет подавлять позорное насилие со стороны работников ТЦК, и в первую очередь он также будет содержать недопустимость таких действий после проверки всех их работников. Если мы проголосуем за эти нововведения для законопроекта — думаю, к середине этого месяца его примем", — сказал Семинский.

Напомним, ранее нардеп Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации, заявив, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Еще раньше политик назвал мобилизационный законопроект "откровенной ложью" и захотел услышать на этот счет позицию Министерства обороны Украины.