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Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

1 апреля 2024 г. 22:41

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19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:55 Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

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18:11 Эксперт рассказал, кого из силовиков ожидает отсрочка от мобилизации

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14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Семинский рассказал, когда будет принят законопроект о мобилизации. Чиновник констатировал, что по состоянию на сегодняшний день парламентский комитет по вопросам нацбезопасности отработал все его правки.

Подробности он рассказал в утреннем эфире Новини.LIVE.

Когда примут законопроект о мобилизации

По словам нардепа, он может быть принят в середине апреля, если будут одобрены нормы, не противоречащие главному закону Украины.

"Принят не будет ни один законопроект, который будет противоречить Конституции Украины. В первую очередь этот законопроект будет подавлять позорное насилие со стороны работников ТЦК, и в первую очередь он также будет содержать недопустимость таких действий после проверки всех их работников. Если мы проголосуем за эти нововведения для законопроекта — думаю, к середине этого месяца его примем", — сказал Семинский.

Напомним, ранее нардеп Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации, заявив, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Еще раньше политик назвал мобилизационный законопроект "откровенной ложью" и захотел услышать на этот счет позицию Министерства обороны Украины.

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23:23 Белый дом призвал спикера Джонсона продвигать одобренный Сенатом проект помощи Украине

23:21 Австрийский канцлер срочно созвал Совет нацбезопасности — в чем причина

23:09 В ВС рассказали, как украинские военные применяют РЭБ против ракет и ударных дронов

23:01 На гранитном карьере в Винницкой области погиб ребенок — что произошло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:55 Тарифы на электроэнергию — стоит ли ждать перемен в платежках

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