Иван Тимочко рассказал, почему важно принять законопроект о мобилизации

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск рассказал о важности принятия закона о мобилизации. Но заявил, что это позволит избежать многих противоречий.

Об этом он заявил в эфире Вечер.LIVE во вторник, 2 апреля.

Заявление Ивана Тимочко

Во время выступления председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко подчеркнул, что законопроект о мобилизации критически важен, поскольку противник привлекает в ряды 150 тысяч новобранцев.

"Если его (закон, — ред.) не примут, то мы наверняка будем, к сожалению, обсуждать уже указ Путина и мобилизационные планы Шойгу. ... В случае, когда РФ начнет набирать срочники, они обязательно будут жестко давить на них, чтобы они подписывали контракт", — заявил Тимочко.

Он также отметил, что положительное голосование за законопроект о призыве в Верховной Раде поможет разрешить многие существующие на данный момент противоречия.

Напомним, что в Верховной раде Украины не приняли, но зарегистрировали законопроект по мобилизации осужденных.

Ранее мы писали, что Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет.