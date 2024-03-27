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Гуменюк закликала українців реагувати на повітряну тривогу

Гуменюк закликала українців реагувати на повітряну тривогу

27 березня 2024 р. 12:00

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11:44 Нардеп відповів, як звільнення Данілова вплине на роботу РНБО

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11:14 Чим відомий новий секретар РНБО Литвиненко — експерт відповів

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10:34 Укрзалізниця передала харків'янам гаряче харчування — як містяни живуть без світла

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Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк закликала не нехтувати повітряною тривогою не лише сьогодні, так і в інші дні. Так вона прокоментувала попередження про небезпеку заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка

Про це Гуменюк сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що сказала Гуменюк

"Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і, за необхідності, спускатися в укриття для власної безпеки", — сказала Гуменюк, наголошуючи на важливості реагувати на повітряну тривогу та спускатися в укриття. 

Нагадаємо, раніше Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України.

Зрештою, росіяни накопичили в Криму ракети Циркон та продовжуватимуть вдаватися до точкового терору, зокрема проти Києва. Повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.

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12:28 Кварацхелія станцював лезгінку та прокоментував вихід Грузії на Євро-2024

12:23 У лідерах Київська ОДА — які зараз зарплати у держадміністраціях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 Одещина без водопостачання — відключення води в місті та області

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