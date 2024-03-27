Гуменюк закликала українців реагувати на повітряну тривогу

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк закликала не нехтувати повітряною тривогою не лише сьогодні, так і в інші дні. Так вона прокоментувала попередження про небезпеку заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка.

Про це Гуменюк сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що сказала Гуменюк

"Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і, за необхідності, спускатися в укриття для власної безпеки", — сказала Гуменюк, наголошуючи на важливості реагувати на повітряну тривогу та спускатися в укриття.

Нагадаємо, раніше Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України.

Зрештою, росіяни накопичили в Криму ракети Циркон та продовжуватимуть вдаватися до точкового терору, зокрема проти Києва. Повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.