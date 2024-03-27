Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала не пренебрегать воздушной тревогой не только сегодня, но и в другие дни. Так она прокомментировала предупреждение об опасности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко.

Об этом Гуменюк сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что сказала Гуменюк

"Такие предупреждения постоянно актуальны, особенно во время войны. Каждый день украинец должен обращать на это внимание и, при необходимости, спускаться в укрытие для собственной безопасности", — сказала Гуменюк, отмечая важность реагировать на воздушную тревогу и спускаться в укрытие.

Напомним, ранее Гуменюк объяснила, для чего россияне наносят удары по тыловым городам Украины.

В конце концов, россияне накопили в Крыму ракеты Циркон и будут продолжать прибегать к точечному террору, в частности, против Киева. Воздушная тревога при применении баллистики с юга будет распространяться до Киевской области.