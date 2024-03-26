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Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

26 березня 2024 р. 09:42

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19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

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Українське Командування прогнозувало точкові удари окупантів по тилових містах. Таким способом вони намагаються здобути будь-які "перемоги". 

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі Ранок.LIVE. 

Мета обстрілів України

"Ворог продовжує атакувати ракетами, точкові удари які вони завдають по різних регіонах ми прогнозували і говорили ще до початку цього самого передвиборчого етапу. Вони звітують за результатами", — сказала Гуменюк.

За її словами, вибори в Росії — це був відправний пункт, після якого росіяни намагаються зімітувати консолідацію власного суспільства.

Таким чином вони прагнуть підвищення мобілізації й об'єднання навколо "царя".

"І тому їм потрібні перемоги, яких вони власне не мають на лінії бойового зіткнення, зокрема говорю про нашу операційну зону. Вони намагаються здобути на більш глибоких тилових етапах", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, 25 березня загарбники атакували Київ двома балістичними ракетами. У Повітряних силах заявили, що вдалося збити обидві ворожі цілі.

Під час ракетної атаки на столицю була поранена викладачка академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.

Як зазначив речник ДСНС Павло Петров, внаслідок падіння уламків було повністю знищено будівлю спортивного залу. Там поранено 16-річного підлітка.

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10:58 Кулеба зробив заяву про ймовірне відправлення військ НАТО до України

10:55 Уболівальники Ювентуса підтримали постраждалих у Крокус Сіті Холл — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:49 Будинок для людей похилого віку "Оберіг" у Вінниці — догляд та турбота про літніх людей

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