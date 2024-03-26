Гуменюк объяснила, для чего россияне наносят удары по тыловым городам Украины

Украинское командование прогнозировало точечные удары оккупантов по тыловым городам. Таким способом они пытаются одержать любые "победы".

Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Ранок.LIVE.

Цель обстрелов Украины

"Враг продолжает атаковать ракетами, точечные удары, которые они наносят по разным регионам, мы прогнозировали и говорили еще до начала этого самого предвыборного этапа. Они отчитываются по результатам", — сказала Гуменюк.

По ее словам, выборы в России — это был отправной пункт, после которого россияне пытаются сымитировать консолидацию собственного общества.

Таким образом они стремятся к повышению мобилизации и объединению вокруг "царя".

"И поэтому им нужны победы, которых они, собственно, не имеют на линии боевого столкновения, в частности, говорю о нашей операционной зоне. Они пытаются одержать на более глубоких тыловых этапах", — добавила Гуменюк.

Напомним, 25 марта захватчики атаковали Киев двумя баллистическими ракетами. В Воздушных силах заявили, что удалось сбить обе враждебные цели.

Во время ракетной атаки на столицу была ранена преподавательница академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.

Как отметил спикер ГСЧС Павел Петров, в результате падения обломков было полностью уничтожено здание спортивного зала. Там ранен 16-летний подросток.