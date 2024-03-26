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Гуменюк объяснила, для чего россияне наносят удары по тыловым городам Украины

Гуменюк объяснила, для чего россияне наносят удары по тыловым городам Украины

26 марта 2024 г. 9:42

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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Украинское командование прогнозировало точечные удары оккупантов по тыловым городам. Таким способом они пытаются одержать любые "победы".

Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Ранок.LIVE.

Цель обстрелов Украины

"Враг продолжает атаковать ракетами, точечные удары, которые они наносят по разным регионам, мы прогнозировали и говорили еще до начала этого самого предвыборного этапа. Они отчитываются по результатам", — сказала Гуменюк.

По ее словам, выборы в России — это был отправной пункт, после которого россияне пытаются сымитировать консолидацию собственного общества.

Таким образом они стремятся к повышению мобилизации и объединению вокруг "царя".

"И поэтому им нужны победы, которых они, собственно, не имеют на линии боевого столкновения, в частности, говорю о нашей операционной зоне. Они пытаются одержать на более глубоких тыловых этапах", — добавила Гуменюк.

Напомним, 25 марта захватчики атаковали Киев двумя баллистическими ракетами. В Воздушных силах заявили, что удалось сбить обе враждебные цели.

Во время ракетной атаки на столицу была ранена преподавательница академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.

Как отметил спикер ГСЧС Павел Петров, в результате падения обломков было полностью уничтожено здание спортивного зала. Там ранен 16-летний подросток.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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