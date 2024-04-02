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Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

02 квітня 2024 р. 23:24

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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

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22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

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21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

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21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

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20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Ситуація на фронті влітку 2024 року залежатиме від кількості допомоги, яку союзники надаватимуть Україні. Зокрема, якщо Конгрес США проголосує за ленд-ліз, події розвиватимуться інакше, ніж у разі надання Україні 60 мільярдів доларів.

Про це у вівторок 2 квітня в ефірі студії "Вечір. Live" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Від чого залежатиме розвиток подій на фронті влітку

Експерт зазначив, що виділення 60 мільярдів доларів для Україні закладено в бюджеті США. Питання лише в освоєнні цих коштів.

"Побачимо, яку кількість ще додатково нам зможуть надати союзники в плані тих самих же снарядів і артилерії", — сказав Тимочко.

Суттєво вплине на події на фронті й те, чи будуть на території України іноземні війська. На думку Івана Тимочка, дозвіл іноземним військовим входити на українські землі — це серйозне та неоднозначне рішення, яке має прийматися окремим законом, після голосування Верховної Ради. Голова Ради резервістів Сухопутних військ зазначив, що жодна допомога не буде зайвою, але іноземці не зможуть воювати, як самостійна одиниця, тому мають бути злагодженість і якесь спільне управління. Потрібні не лише наземні піхотні сили, а сили прикриття, бронетехніка.

Крім того, розвиток сценарію у разі введення іноземних військ залежатиме й від того, які самі військові прийдуть на допомогу Україні: фахівці із системами протиповітряної оборони, авіація, сили спеціальної кооперації, звичайна піхота, технічні інспектори тощо.

Нагадаємо, начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник пояснив, які спеціалісти зараз найбільше потрібні на фронті. А Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко розповів, як на лінії фронту просувається будівництво фортифікаційних споруд.

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00:17 Байден закликав Сі Цзіньпіна не співпрацювати з Росією в оборонній галузі

2 квітня 2024

23:59 У російському Курську сталася масштабна пожежа — що трапилось

23:59 Травма Маліновського – підтвердився невтішний прогноз

23:51 В Харкові завершили облаштування підземної школи — Терехов розповів деталі

23:37 Полковник ЗСУ пояснив, чому росіяни в останні місяці перестали використовували Калібри

23:32 На конференції в Гаазі запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії

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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

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22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

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21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

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21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

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20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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