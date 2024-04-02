Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

Ситуация на фронте летом 2024 года будет зависеть от количества помощи, которую союзники будут оказывать Украине. В частности, если Конгресс США проголосует за ленд-лиз, события будут развиваться иначе, чем при предоставлении Украине 60 миллиардов долларов.

Об этом во вторник 2 апреля в эфире студии "Вечір. Live" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

От чего зависит развитие событий на фронте летом

Эксперт отметил, что выделение 60 миллиардов долларов для Украины заложено в бюджете США. Вопрос только в освоении этих средств.

"Увидим, какое количество еще дополнительно нам смогут предоставить союзники в плане тех же снарядов и артиллерии" , — сказал Тимочко.

Существенно повлияет на события на фронте и то, будут ли на территории Украины иностранные войска. По мнению Ивана Тимочко, разрешение иностранным военным входить на украинские земли — это серьезный и неоднозначный шаг, который должен приниматься отдельным законом, после голосования Верховной Рады. Глава Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что никакая помощь не будет лишней, но иностранцы не смогут воевать, как самостоятельная единица, поэтому должны быть слаженность и совместное управление. Нужны не только наземные пехотные силы, но силы прикрытия, бронетехника.

Кроме того, развитие сценария в случае введения иностранных войск будет зависеть и от того, какие именно военные придут на помощь Украине: специалисты по системам противовоздушной обороны, авиация, силы специальной кооперации, обычная пехота, технические инспекторы и так далее.

Напомним, начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник объяснил, какие специалисты сейчас больше всего нужны на фронте. А глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал, как на линии фронта продвигается строительство фортификационных сооружений .