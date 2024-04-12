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Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів

Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів

12 квітня 2024 р. 09:49

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Головне завдання на сьогодні — зберегти цілісність енергетичної системи, щоб вона не розвалилась по окремих островах. Для цього виділялись кошти і створювали системи захисту, але від прямого попадання балістичної ракети енергетичні системи не вртяує нічого.

Які етапи створювали для захисту енергооб'єктів розповіли директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко та  експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE

Захист енергооб'єктів в України

Корольчук розповів, що над блоками ТЕС чи АЕС ми не зможемо збудувати саркофаги бетону як над Чорнобилем для того, аби їх цілком захистити від обстрілів. За його словами, якщо намагатися таке зробити, то на це можуть піти десятиріччя та дуже багато коштів. Він пояснив, щодо станцій, підстанцій та трансформатів, то діяли інші етапи захисту. 

"Перший етап — це система мішків з піском та сітками з каменями. Другий — бетонні блоки. Вже третя мережа захисту — це дійсно залиті бетоном фундаментальні споруди, але це стосувалось станцій, підстанцій, трансформаторів. Але не самих машинних залів чи турбін, адже цього не вдалося б зробити фізично", — сказав Корольчук. 

Омельченко додав, що виділяти кошти на захист енергооб'єктів доцільно. Оскільки, якби не були збудовані відповідні споруди фізичного захисту над трансформаторами та іншими ключовими об'єктами енергозабезпечення, то втрати були  б в рази більші.

Водночас він наголосив, що захист стосувався уламкових попадань та максимум дронів, а не прицільного удару балістичними чи іншими видами ракет. 

"Зараз ворог взяв стратегію, крім того, що він б'є по ключових об'єктах в цілому в енергосистемі, він ще хоче відокремити деякі великі регіони від єдиної енергетичної системи, так, як це відбувається у Харкові, наприклад. У 2022-2023 роках ворожі удари по енергосистемі нашої держави не були такими точними як ми спостерігаємо 2024 року, тому це також відіграє серйозну роль", — сказав директор енергетичних програм "Центру Разумкова".

Нагадаємо, Корольчук також заявив, що до наступної зими можна буде повернути лише незначну частину втраченої енергетичної потужності через ворожі обстріли. 

Додамо, 11 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом була і Київщина. Там РФ повністю знищила Трипільську ТЕС у місті Українка.

У зв'язку з цим ''Центренерго'' втратило 100% своєї генерації. Однак у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно. 

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10:15 Час дістати повербанки — хто з одеситів сьогодні залишився без світла

10:13 Україна готова розпочати наступ у 2025 році, але є умова, — ЗМІ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

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