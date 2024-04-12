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Атака РФ по енергетичних об'єктах — експерт зробив невтішний прогноз

Атака РФ по енергетичних об'єктах — експерт зробив невтішний прогноз

12 квітня 2024 р. 08:54

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19:31 Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

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19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

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18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

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Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що Росія й надалі продовжує свою тактику обстрілів, яка передбачає атаку на енергетичні об'єкти України. До наступної зими, за його словами, можна буде повернути лише незначну частину втраченої енергетичної потужності. 

Про це Корольчук сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки обстрілів РФ

"Вони продовжують завдавати суттєвих пошкоджень для теплової та гідрогенерації, як маневреній частині енергосистеми. Маневреній, яка забезпечує покриття піків енергоспоживання", — сказав Корольчук, говорячи про тактику обстрілів. 

Він додав, що якщо розглядати наслідки цих обстрілів з точки зору наступної зими, то ситуація складається невтішна. До прикладу, внаслідок останнього удару по Трипільській ТЕС можна повернути лише половину втрачених потужностей до того часу. 

Якщо говорити сумарно про відновлення потужностей усіх енергооб'єктів, які зазнали руйнувань за останній час, то з 5500 МВт втрачених можна повернути максимум 2500 МВт. 

"Але сумарно, грубо кажучи, втрати становлять десь п'ять тисяч з половиною МВт. З цих п'ять тисяч з половиною можна буде відновити до зими десь до двох з половиною тисяч, не більше", — сказав Корольчук. 

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом була і Київщина. Там РФ повністю знищила Трипільську ТЕС у місті Українка.

У зв'язку з цим ''Центренерго'' втратило 100% своєї генерації. Однак у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно. 

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09:25 Зінченко чекає на трансфер з Арсенала — куди перейде українець

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09:16 РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини за добу — в ОВА розповіли про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:10 Українські банки зміцнили курс долара — скільки зараз коштує

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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