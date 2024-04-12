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Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

12 апреля 2024 г. 8:54

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09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

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10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Text

19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

Text

19:31 Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

Text

19:16 Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

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18:55 Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Россия продолжает свою тактику обстрелов, которая предусматривает атаку на энергетические объекты Украины. К следующей зиме, по его словам, можно будет вернуть лишь незначительную часть потерянной энергетической мощности.

Об этом Корольчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов РФ

"Они продолжают наносить существенные повреждения для тепловой и гидрогенерации, как маневренной части энергосистемы. Маневренной, которая обеспечивает покрытие пиков энергопотребления", — сказал Корольчук, говоря о тактике обстрелов.

Он добавил, что если рассматривать последствия этих обстрелов с точки зрения следующей зимы, то ситуация складывается неутешительная. К примеру, в результате последнего удара по Трипольской ТЭС можно вернуть лишь половину потерянных мощностей к тому времени.

Если говорить суммарно о восстановлении мощностей всех энергообъектов, разрушенных за последнее время, то из 5500 МВт потерянных можно вернуть максимум 2500 МВт.

"Но суммарно, грубо говоря, потери составляют около пяти тысяч с половиной МВт. Из этих пять тысяч с половиной можно будет восстановить до зимы где-то до двух с половиной тысяч, не больше", — сказал Корольчук.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом находилась и Киевщина. Там РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка.

В связи с этим "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако в ведомстве заявили, что восстановить объект можно и рассказали, что для этого нужно.

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