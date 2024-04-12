Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Россия продолжает свою тактику обстрелов, которая предусматривает атаку на энергетические объекты Украины. К следующей зиме, по его словам, можно будет вернуть лишь незначительную часть потерянной энергетической мощности.

Об этом Корольчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов РФ

"Они продолжают наносить существенные повреждения для тепловой и гидрогенерации, как маневренной части энергосистемы. Маневренной, которая обеспечивает покрытие пиков энергопотребления", — сказал Корольчук, говоря о тактике обстрелов.

Он добавил, что если рассматривать последствия этих обстрелов с точки зрения следующей зимы, то ситуация складывается неутешительная. К примеру, в результате последнего удара по Трипольской ТЭС можно вернуть лишь половину потерянных мощностей к тому времени.

Если говорить суммарно о восстановлении мощностей всех энергообъектов, разрушенных за последнее время, то из 5500 МВт потерянных можно вернуть максимум 2500 МВт.

"Но суммарно, грубо говоря, потери составляют около пяти тысяч с половиной МВт. Из этих пять тысяч с половиной можно будет восстановить до зимы где-то до двух с половиной тысяч, не больше", — сказал Корольчук.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом находилась и Киевщина. Там РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка.

В связи с этим "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако в ведомстве заявили, что восстановить объект можно и рассказали, что для этого нужно.