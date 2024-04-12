Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Главная задача на сегодня — сохранить целостность энергетической системы, чтобы она не развалилась по отдельным островам. Для этого выделялись средства и создавали системы защиты, но от прямого попадания баллистической ракеты энергетические системы не теряют ничего.

Какие этапы создавали для защиты энергообъектов рассказали директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE.

Защита энергообъектов в Украине

Корольчук рассказал, что над блоками ТЭС или АЭС мы не сможем построить саркофаги бетона как над Чернобылем для того, чтобы полностью защитить их от обстрелов. По его словам, если пытаться это сделать, то на это могут уйти десятилетия и очень много средств. Он объяснил, что в отношении станций, подстанций и трансформатов действовали другие этапы защиты.

"Первый этап — это система мешков с песком и сетками с камнями. Второй — бетонные блоки. Уже третья сеть защиты — это действительно залитые бетоном фундаментальные сооружения, но это касалось станций, подстанций, трансформаторов. Но не самих машинных залов или турбин, ведь этого не удалось бы сделать физически", — сказал Корольчук.

Омельченко добавил, что выделять средства в защиту энергообъектов целесообразно. Поскольку, если бы не были построены соответствующие сооружения физической защиты над трансформаторами и другими ключевыми объектами энергообеспечения, то потери были бы в разы больше.

В то же время он подчеркнул, что защита касалась обломочных попаданий и максимум дронов, а не прицельного удара баллистическими или другими видами ракет.

"Сейчас враг взял стратегию, кроме того, что он бьет по ключевым объектам в целом в энергосистеме, он еще хочет отделить некоторые крупные регионы от единой энергетической системы, как это происходит в Харькове, например. В 2022-2023 годах вражеские удары по энергосистеме нашего государства не были такими точными, как мы наблюдаем в 2024 году, поэтому это также играет серьезную роль", — сказал директор энергетических программ "Центра Разумкова".

Напомним, Корольчук также заявил, что к следующей зиме можно будет вернуть лишь незначительную часть потерянной энергетической мощи из-за вражеских обстрелов.

Добавим, 11 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом находилась и Киевская область. Там РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка.

В связи с этим Центрэнерго потеряло 100% своей генерации. Однако в ведомстве заявили, что восстановить объект можно и рассказали, что для этого нужно.