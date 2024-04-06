Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

Ексміністр соціальної політики Андрій Рева відповів на питання, хто ж має вплив на РФ. За його словами, на Росію може впливати Китай.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Чому Китай має вплив на Росію

"Тому, що фактично сьогодні, так як ми залежимо від допомоги наших союзників, якщо Китай закриє свій ринок для російських енергоносіїв, навіть Індія її не витягне. Тобто фінансувати війну буде неможливо", — пояснив Рева.

Тому, незалежно від бажання Кремля, Росія змушена рахуватися з позицією Китаю. Політик акцентує увагу на тому, що за даними ЗМІ, саме Китай пояснив Путіну неприйнятність будь-яких спроб ядерних ударів по Україні.

"Тому що вони (росіяни. — Ред) виношували плани нанесення тактичних ядерних ударів на фронті, щоб змінити ситуацію. Саме позиція Китаю вплинула на те, що це було неприйнятним", — заявив ексміністр соціальної політики.

Хто має вплив на врегулювання ситуації на ЗАЕС

"Мова йде про те що сьогодні контролюють атомну електростанцію росіяни. Вони її захопили. І вони по факту здійснюють контроль над нею. Тому вся відповідальність за те що там відбувається лежить на Російській Федерації. Подобається їм це, чи не подобається. І вони відповідають у тому числі і за ядерну безпеку цієї станції. Змусити їх звідти піти не може МАГАТЕ, це не її можливості", — розповів Андрій Рева.

За його словами, змусити росіян піти з атомної електростанції може або силовий військовий тиск, або міжнародні домовленості в рамках, якихось переговорних процесів. Він зазначив, що наразі ніяких переговорних процесів не ведеться, і навряд чи вони будуть вестися в найближчій перспективі.

"Я не бачу перспективи будь-яких переговорних процесів. А силовим шляхом, це буде залежати від спроможності української армії, яких поки що недостатньо", — заявив ексміністр соціальної політики.

Нагадаємо, що Франція закликає Китай дати Росії "чіткий сигнал" стосовно суверенітету України.

Раніше ми писали, що шукає Китай привід, аби не брати участь у Саміті миру.