Экс-министр социальной политики рассказал, кто имеет влияние на Россию

Экс-министр социальной политики Андрей Рева ответил на вопрос, кто же оказывает влияние на РФ. По его словам, на Россию может влиять Китай.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Почему Китай оказывает влияние на Россию

"Потому что фактически сегодня, так как мы зависим от помощи наших союзников, если Китай закроет свой рынок для российских энергоносителей, даже Индия ее не вытянет. То есть финансировать войну будет невозможно", — пояснил Рева.

Поэтому, вне зависимости от желания Кремля, Россия вынуждена считаться с позицией Китая. Политик акцентирует внимание на том, что, по данным СМИ, именно Китай объяснил Путину неприемлемость любых попыток ядерных ударов по Украине.

"Потому что они (россияне. — Ред) вынашивали планы нанесения тактических ядерных ударов на фронте, чтобы изменить ситуацию. Именно позиция Китая повлияла на то, что это было неприемлемо", — заявил экс-министр социальной политики.

Кто оказывает влияние на урегулирование ситуации на ЗАЭС

"Речь идет о том, что сегодня контролируют атомную электростанцию россияне. Они ее захватили. И они по факту осуществляют контроль над ней. Поэтому вся ответственность за происходящее там лежит на Российской Федерации. Нравится им это или не нравится. И они отвечают, в том числе и за ядерную безопасность этой станции. Заставить их оттуда уйти не может МАГАТЭ, это не ее возможности", — рассказал Андрей Рева.

По его словам, заставить россиян уйти с атомной электростанции может либо силовое военное давление, либо международные договоренности в рамках каких-либо переговорных процессов. Он отметил, что пока никаких переговорных процессов не ведется и вряд ли они будут вестись в ближайшей перспективе.

"Я не вижу перспективы каких-либо переговорных процессов. А силовым путем это будет зависеть от способности украинской армии, которых пока недостаточно", — заявил экс-министр социальной политики.

Напомним, что Франция призывает Китай дать России "четкий сигнал" по суверенитету Украины.

Ранее мы писали, что ищет Китай повод, чтобы не участвовать в Саммите мира.