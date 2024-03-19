Який привід шукає Китай, аби не брати участь у Саміті миру — відповідь нардепа

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Мережко заявив, що китайська делегація може не прибути на Глобальний Саміт миру в Індонезії. За його словами, в уряді Сі Цзіньпіня вважають підставою запросити на саміт російську сторону.

Про це він заявив в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Китай шукає наміри не брати участь у Саміті миру

"Китай це коментує тим, що будь-які мирні перемовини мають відбуватися за участю Росії, але водночас знає, що в російському уряді не бажають дотримуватися жодних правил міжнародної політики", — констатує нардеп.

Урядовець додає: в Китаї не зацікавлені в реалізації Формули миру Володимира Зеленського.

"Попри те, що Росія відмовилася від участі в Саміті, Китай все одно спробує намагатись її туди заявити. І якщо він не зможе це узгодити, то може заявити, що якщо не бере участі Росія — то й Китай не буде. Вони шукають можливість не брати участь в Саміті миру", — сказав Мережко.

Позиція Китаю щодо України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні наразі йде робота над організацією телефонної розмови Володимира Зеленського з Сі Цзіньпінем.

Також речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Піднебесна підтримає всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні.

Водночас державні банки Китаю посилюють контроль за операціями, пов'язаними з Росією, у відповідь на попередження США щодо можливості вторинних санкцій за порушення обмежень.