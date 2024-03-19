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Який привід шукає Китай, аби не брати участь у Саміті миру — відповідь нардепа

Який привід шукає Китай, аби не брати участь у Саміті миру — відповідь нардепа

19 березня 2024 р. 19:13

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19:13Який привід шукає Китай, аби не брати участь у Саміті миру — відповідь нардепа

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19:13 Який привід шукає Китай, аби не брати участь у Саміті миру — відповідь нардепа

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19:07 Нардеп розповів, чи візьмуть участь українців в Олімпіаді-2024, якщо туди допустять росіян

Text

19:03 Диктатура для перемоги у війні проти РФ та вибори в Україні — Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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Ексклюзив

18:03 Діджеї та дизайнери — кияни відповіли, кого потрібно бронювати від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

Text

13:40 Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

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13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

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12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

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Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Мережко заявив, що китайська делегація може не прибути на Глобальний Саміт миру в Індонезії. За його словами, в уряді Сі Цзіньпіня вважають підставою запросити на саміт російську сторону.

Про це він заявив в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Китай шукає наміри не брати участь у Саміті миру

"Китай це коментує тим, що будь-які мирні перемовини мають відбуватися за участю Росії, але водночас знає, що в російському уряді не бажають дотримуватися жодних правил міжнародної політики", — констатує нардеп.

Урядовець додає: в Китаї не зацікавлені в реалізації Формули миру Володимира Зеленського. 

"Попри те, що Росія відмовилася від участі в Саміті, Китай все одно спробує намагатись її туди заявити. І якщо він не зможе це узгодити, то може заявити, що якщо не бере участі Росія — то й Китай не буде. Вони шукають можливість не брати участь в Саміті миру", — сказав Мережко. 

Позиція Китаю щодо України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні наразі йде робота над організацією телефонної розмови Володимира Зеленського з Сі Цзіньпінем

Також речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Піднебесна підтримає всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні

Водночас державні банки Китаю посилюють контроль за операціями, пов'язаними з Росією, у відповідь на попередження США щодо можливості вторинних санкцій за порушення обмежень.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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