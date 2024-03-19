Какой повод ищет Китай, чтобы не участвовать в Саммите мира — ответ нардепа

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Мережко заявил, что китайская делегация может не прибыть на Глобальный Саммит мира в Индонезии. По его словам, в правительстве Си Цзиньпиня считают основанием пригласить на саммит российскую сторону.

Об этом он заявил в утреннем эфире Новини.LIVE.

Китай ищет намерения не участвовать в Саммите мира

"Китай это комментирует тем, что любые мирные переговоры должны проходить при участии России, но в то же время знает, что в российском правительстве не желают соблюдать какие-либо правила международной политики", — констатирует нардеп.

Чиновник добавляет: в Китае не заинтересованы в реализации Формулы мира Владимира Зеленского.

"Несмотря на то, что Россия отказалась от участия в Саммите, Китай все равно попытается ее туда заявить. И если он не сможет это согласовать, то может заявить, что если не участвует Россия — то и Китай не будет. Они ищут возможность не участвовать в Саммите мира", — сказал Мережко.

Позиция Китая по отношению к Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине сейчас идет работа над организацией телефонного разговора Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем.

Также представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Поднебесная поддержит все усилия, которые помогут восстановлению мира в Украине.

В то же время, государственные банки Китая усиливают контроль за операциями, связанными с Россией, в ответ на предупреждение США о возможности вторичных санкций за нарушение ограничений.