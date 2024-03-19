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Какой повод ищет Китай, чтобы не участвовать в Саммите мира — ответ нардепа

Какой повод ищет Китай, чтобы не участвовать в Саммите мира — ответ нардепа

19 марта 2024 г. 19:13

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19:13Какой повод ищет Китай, чтобы не участвовать в Саммите мира — ответ нардепа

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19:13 Какой повод ищет Китай, чтобы не участвовать в Саммите мира — ответ нардепа

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19:03 Диктатура для победы в войне против РФ и выборы в Украине — Рева в эфире Новини.LIVE

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18:05 Новый план Путина, роль Китая и Франции и F-16 для ВСУ — эфир Новини.LIVE

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18:03 Диджеи и дизайнеры — киевляне ответили, кого нужно бронировать от мобилизации

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15:04 Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

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13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

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Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Мережко заявил, что китайская делегация может не прибыть на Глобальный Саммит мира в Индонезии. По его словам, в правительстве Си Цзиньпиня считают основанием пригласить на саммит российскую сторону.

Об этом он заявил в утреннем эфире Новини.LIVE.

Китай ищет намерения не участвовать в Саммите мира

"Китай это комментирует тем, что любые мирные переговоры должны проходить при участии России, но в то же время знает, что в российском правительстве не желают соблюдать какие-либо правила международной политики", — констатирует нардеп.

Чиновник добавляет: в Китае не заинтересованы в реализации Формулы мира Владимира Зеленского.

"Несмотря на то, что Россия отказалась от участия в Саммите, Китай все равно попытается ее туда заявить. И если он не сможет это согласовать, то может заявить, что если не участвует Россия — то и Китай не будет. Они ищут возможность не участвовать в Саммите мира", — сказал Мережко.

Позиция Китая по отношению к Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине сейчас идет работа над организацией телефонного разговора Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем.

Также представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Поднебесная поддержит все усилия, которые помогут восстановлению мира в Украине.

В то же время, государственные банки Китая усиливают контроль за операциями, связанными с Россией, в ответ на предупреждение США о возможности вторичных санкций за нарушение ограничений.

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19:50 Компания-спонсор войны Philip Morris все еще работает в Украине и получает льготы, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:04 Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

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