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Експерт пояснив, яких помилок припустився Генштаб щодо демобілізації військових

Експерт пояснив, яких помилок припустився Генштаб щодо демобілізації військових

15 квітня 2024 р. 21:45

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21:45 Експерт пояснив, яких помилок припустився Генштаб щодо демобілізації військових

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21:30 Як працює тіньовий ринок онлайн-таксі в Україні — розслідування "Наша Справа"

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21:00 Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Text

18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

Text

16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:32 Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

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13:25 В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

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12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

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В лавах Збройних сил України вже активно йде обговорення щодо демобілізації. Однак для того, аби вона повноцінно запрацювала, Генштаб ЗСУ повинен був надати військовослужбовцям право вибору, що не було зроблено.

Про це повідомив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Що не зробив Генштаб в плані демобілізації

"Про це говорять зараз самі військові. Питання в тому, що не всі бійці, які зараз служать, підуть та звільняться. Але в них має бути право вибору", — сказав він.

За словами експерта, такі дії щодо демобілізації сфабрикували російське ІПСО, яке стало поширюватися Україною.

"Тому так і відбувається: за те що ухиляєшся від мобілізації — дають три роки, а якщо демобілізація — то незрозуміло скільки чекати. І на це все держава має дати чітку відповідь. Та поки що стратегічні комунікації з її боку працюють геть не так, оскільки пані Ганна Маляр загострює ситуацію, то і виходить все це в мінус", — каже Олександр Леонов. 

Нагадаємо, раніше ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр довела до сліз депутатку та дружину військового Інну Совсун в прямому етері через заяву про "неможливість" демобілізації.

На скандал відреагувала нардеп Мар'яна Безугла та заступилася за колишню посадовицю: на її думку, все сказане Маляр — правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше. Проте незабаром одіозна політикиня скерувала на себе гнів українців. 

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22:51 Мудри продовжив контракт із Челсі — що відомо

22:47 Чому атака Ірану на Ізраїль не переросте у велику війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 В Україні зростають ціни на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра

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21:00 Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

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16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:32 Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

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13:25 В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

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12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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