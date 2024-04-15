Експерт пояснив, яких помилок припустився Генштаб щодо демобілізації військових

В лавах Збройних сил України вже активно йде обговорення щодо демобілізації. Однак для того, аби вона повноцінно запрацювала, Генштаб ЗСУ повинен був надати військовослужбовцям право вибору, що не було зроблено.

Про це повідомив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Що не зробив Генштаб в плані демобілізації

"Про це говорять зараз самі військові. Питання в тому, що не всі бійці, які зараз служать, підуть та звільняться. Але в них має бути право вибору", — сказав він.

За словами експерта, такі дії щодо демобілізації сфабрикували російське ІПСО, яке стало поширюватися Україною.

"Тому так і відбувається: за те що ухиляєшся від мобілізації — дають три роки, а якщо демобілізація — то незрозуміло скільки чекати. І на це все держава має дати чітку відповідь. Та поки що стратегічні комунікації з її боку працюють геть не так, оскільки пані Ганна Маляр загострює ситуацію, то і виходить все це в мінус", — каже Олександр Леонов.

Нагадаємо, раніше ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр довела до сліз депутатку та дружину військового Інну Совсун в прямому етері через заяву про "неможливість" демобілізації.

На скандал відреагувала нардеп Мар'яна Безугла та заступилася за колишню посадовицю: на її думку, все сказане Маляр — правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше. Проте незабаром одіозна політикиня скерувала на себе гнів українців.