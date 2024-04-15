Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

В рядах Вооруженных сил Украины уже активно идет обсуждение насчет демобилизации. Однако для того чтобы она полноценно заработала, Генштаб ВСУ должен был предоставить военнослужащим право выбора, что не было сделано.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в утреннем эфире Новини.LIVE.

Что не сделал Генштаб в плане демобилизации

"Об этом говорят сейчас сами военные. Вопрос в том, что не все бойцы, которые сейчас служат, возьмут и уволятся. Но у них должно быть право выбора", — сказал он.

По словам эксперта, такие действия насчет демобилизации сфабриковали российское ИПСО, которое стало распространяться по Украине.

"Поэтому так и происходит: за то, что уклоняешься от мобилизации — дают три года, а если демобилизация — то непонятно сколько ждать. И этого все государство должно дать четкий ответ. Но пока стратегические коммуникации с его стороны работают не так, поскольку госпожа Анна Маляр обостряет ситуацию, то и выходит все это в минус", — говорит Александр Леонов.

Напомним, ранее экс-замминистра обороны Анна Маляр довела до слез депутата и жену военного Инну Совсун в прямом эфире из-за заявления о "невозможности" демобилизации.

На скандал отреагировала нардеп Марьяна Безуглая и вступилась за бывшую чиновницу: по ее мнению, все сказанное Маляр — правда, но доносить свое мнение нужно было совсем иначе. Однако вскоре одиозная политик направила на себя гнев украинцев.