Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных arrow
Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

15 апреля 2024 г. 21:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

Text

21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Text

21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Text

16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Text

13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Text

12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Text

10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

Text

10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

Text

21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

Text

21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Text

21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Text

16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Text

13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Text

12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Text

10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

Text

10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

В рядах Вооруженных сил Украины уже активно идет обсуждение насчет демобилизации. Однако для того чтобы она полноценно заработала, Генштаб ВСУ должен был предоставить военнослужащим право выбора, что не было сделано.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в утреннем эфире Новини.LIVE.

Что не сделал Генштаб в плане демобилизации

"Об этом говорят сейчас сами военные. Вопрос в том, что не все бойцы, которые сейчас служат, возьмут и уволятся. Но у них должно быть право выбора", — сказал он.

По словам эксперта, такие действия насчет демобилизации сфабриковали российское ИПСО, которое стало распространяться по Украине.

"Поэтому так и происходит: за то, что уклоняешься от мобилизации — дают три года, а если демобилизация — то непонятно сколько ждать. И этого все государство должно дать четкий ответ. Но пока стратегические коммуникации с его стороны работают не так, поскольку госпожа Анна Маляр обостряет ситуацию, то и выходит все это в минус", — говорит Александр Леонов.

Напомним, ранее экс-замминистра обороны Анна Маляр довела до слез депутата и жену военного Инну Совсун в прямом эфире из-за заявления о "невозможности" демобилизации.

На скандал отреагировала нардеп Марьяна Безуглая и вступилась за бывшую чиновницу: по ее мнению, все сказанное Маляр — правда, но доносить свое мнение нужно было совсем иначе. Однако вскоре одиозная политик направила на себя гнев украинцев.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

22:16 На фронте погиб Павел Петриченко

Text

21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

21:40 Конгрессмены призвали срочно внести на рассмотрение пакет с помощью для Украины и Израиля

21:36 Металлист 1925 Скрипника украл победу у Днепра-1 — видео

Text

21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:25 ПриватБанк прекращает сотрудничество с физлицами-предпринимателями — что нужно знать

21:20 Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

21:05 В сети возник скандал из-за активистов, перекрасивших стелу на въезде в Донецкую область

Text

21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

20:35 Украинцев ждет новое наказание за отказ проходить ВВК — что известно

22:16 На фронте погиб Павел Петриченко

21:40 Конгрессмены призвали срочно внести на рассмотрение пакет с помощью для Украины и Израиля

21:36 Металлист 1925 Скрипника украл победу у Днепра-1 — видео

21:25 ПриватБанк прекращает сотрудничество с физлицами-предпринимателями — что нужно знать

21:20 Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:05 В сети возник скандал из-за активистов, перекрасивших стелу на въезде в Донецкую область

20:35 Украинцев ждет новое наказание за отказ проходить ВВК — что известно

20:34 Атака Ирана на Израиль — какие плюсы и минусы есть для Украины

20:30 Епископ УПЦ Никита отсудил компенсацию в СМИ за публикацию об интиме с несовершеннолетним хористом

20:21 Эвертон подал апелляцию на лишение двух очков

06:33 Нужна ли эвакуация Харьковской области — как Украине остановить обстрелы УАБами по региону

05:36 Цены на продукты в апреле — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

14 апреля 2024

05:35 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в апреле

13 апреля 2024

17:46 Бронь от мобилизации — где работать, чтобы ее получить, и почему вас все равно могут забрать в ВСУ

06:33 Новый закон о мобилизации был принят — когда он заработает и почему демобилизация не нужна

Эксклюзив

06:00 Годовщина потопления Москвы — в ВМС раскрыли детали, как украинская ракета уничтожила крейсер

05:45 Из Америки об Украине — что говорят о пакете помощи в Вашингтоне

12 апреля 2024

17:30 Будет ли оружие и боеприпасы для Украины со стороны партнеров в дальнейшем — заключение одесситов

14:26 "Черный день" позади — как живет Украинка после уничтожения Трипольской ТЭС

11 апреля 2024

14:00 Судьба Черноморского флота РФ — что готовит Украина для оккупантов

Text

21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

Text

21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Text

21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Text

16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Text

13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Text

12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Text

10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

Text

10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль