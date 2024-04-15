В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

Говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті. А в підвищенні ефективності українського війська допоможе якісний рекрутинг.

Про це повідомила начальниця групи комплектування 12-ї бригади "Азову" Ярослава Кашка з псевдо "Бджілка" в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 15 квітня.

Реакція військових на відсутність демобілізації

Кашка зазначила, що більшість українців, які йшли на службу, усвідомлювали, що на них чекає певна невизначеність. Вона наголосила, що серед її знайомих військових ніхто не дорікає щодо відсутності демобілізації.

"Ми повинні говорити про демобілізацію у випадку, коли розумітимемо, що держава має навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які можуть прийти на заміну у разі потреби. Так чи інакше, цивільному населенню потрібно бути готовим, і це не є чимось страшним", — додала військова.

За її словами, якісний рекрутинг допоможе підвищити ефективність українського війська.

Нагадаємо, ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила скандальну заяву щодо демобілізації військових. За її словами, це розкіш, і вона неможлива.

У свою чергу речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше, ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.