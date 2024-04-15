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В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

15 квітня 2024 р. 13:25

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12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

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10:13 Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

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09:37 Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

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08:00 Головні новини України — ефір Новини.LIVE

14 квітня 2024
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20:30 Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

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19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

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16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

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Говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті. А в підвищенні ефективності українського війська допоможе якісний рекрутинг.

Про це повідомила начальниця групи комплектування 12-ї бригади "Азову" Ярослава Кашка з псевдо "Бджілка" в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 15 квітня. 

Реакція військових на відсутність демобілізації

Кашка зазначила, що більшість українців, які йшли на службу, усвідомлювали, що на них чекає певна невизначеність. Вона наголосила, що серед її знайомих військових ніхто не дорікає щодо відсутності демобілізації. 

"Ми повинні говорити про демобілізацію у випадку, коли розумітимемо, що держава має навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які можуть прийти на заміну у разі потреби. Так чи інакше, цивільному населенню потрібно бути готовим, і це не є чимось страшним", — додала військова. 

За її словами, якісний рекрутинг допоможе підвищити ефективність українського війська.

Нагадаємо, ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила скандальну заяву щодо демобілізації військових. За її словами, це розкіш, і вона неможлива.

У свою чергу речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше, ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.

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13:25 Заволоділи ділянками на десятки мільйонів — судитимуть депутата Одеської облради та спільників

13:10 На Харківщині застосували погодинні відключення світла — скільки споживачів знеструмлено

13:07 Ховати теплий одяг зарано — народний синоптик Діденко попередила про різке похолодання у вівторок

13:06 Кабмін звільнив частину українців від сплати податків — кого торкнулось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 ​​​Макрон розповів, чи справедливо покарали Росію на Олімпійських іграх у Парижі

13:04 У СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук"

12:50 Вимагали вийти з авто та пересісти в автобус, аби поїхати до ТЦК — подробиці скандалу

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10:13 Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

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09:37 Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Головні новини України — ефір Новини.LIVE

14 квітня 2024
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20:30 Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

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19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

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13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ