В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте. А в повышении эффективности украинской армии поможет качественный рекрутинг.

Об этом сообщила начальница группы комплектования 12-й бригады "Азова" Ярослава Кашка по псевдо "Пчелка" в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 15 апреля.

Реакция военных на отсутствие демобилизации

Кашка отметила, что большинство украинцев, которые шли на службу, осознавали, что их ждет определенная неопределенность. Она подчеркнула, что среди ее знакомых военных никто не упрекает в отсутствии демобилизации.

"Мы должны говорить о демобилизации в случае, когда будем понимать, что у государства есть обученные и подготовленные резервы Сил обороны, которые могут прийти на замену в случае необходимости. Так или иначе, гражданскому населению нужно быть готовым, и это не является чем-то страшным", — добавила военная.

По ее словам, качественный рекрутинг поможет повысить эффективность украинской армии.

Напомним, экс-заместитель министра обороны Анна Маляр сделала скандальное заявление о демобилизации военных. По ее словам, это роскошь, и она невозможна.

В свою очередь спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что законопроект о демобилизации будет готов раньше, чем до конца года. В настоящее время этот документ уже находится в работе.