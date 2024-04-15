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В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

15 апреля 2024 г. 13:25

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12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

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10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

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10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

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09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

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Говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте. А в повышении эффективности украинской армии поможет качественный рекрутинг.

Об этом сообщила начальница группы комплектования 12-й бригады "Азова" Ярослава Кашка по псевдо "Пчелка" в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 15 апреля.

Реакция военных на отсутствие демобилизации

Кашка отметила, что большинство украинцев, которые шли на службу, осознавали, что их ждет определенная неопределенность. Она подчеркнула, что среди ее знакомых военных никто не упрекает в отсутствии демобилизации.

"Мы должны говорить о демобилизации в случае, когда будем понимать, что у государства есть обученные и подготовленные резервы Сил обороны, которые могут прийти на замену в случае необходимости. Так или иначе, гражданскому населению нужно быть готовым, и это не является чем-то страшным", — добавила военная.

По ее словам, качественный рекрутинг поможет повысить эффективность украинской армии.

Напомним, экс-заместитель министра обороны Анна Маляр сделала скандальное заявление о демобилизации военных. По ее словам, это роскошь, и она невозможна.

В свою очередь спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что законопроект о демобилизации будет готов раньше, чем до конца года. В настоящее время этот документ уже находится в работе.

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14:26 Зеленский отправил в отставку заместителей секретаря СНБО и начальника УГО

14:25 Противоменные корабли для Украины — какие сроки и чего ждать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

14:18 В Полтаве раздался громкий взрыв — что известно

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10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

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20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

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16:35 В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию Free Azov в поддержку военнопленных