Допомога від США в кредит — експерт назвав переваги

Питання щодо військової допомоги Україні від США в кредит є досить важким, але нашій державі зброя потрібна тут і зараз, тому потрібно скористуватися усіма можливостями. Якшо в найближчий місяць Україна не отримає нові портфелі американської зброї, нам буде надзвичайно важко на фронті давати відсіч росіянам.

Про це заявив колишній перший заступник РНБО Степан Гавриш в ефірі Ранок.LIVE.

Допомога від США в кредит — "за" чи "проти"

Гавриш розповів, що питання кредиту від США є досить складним і про це можна довго мізкувати, але зброя для української армії потрібна саме зараз і потрібно використовувати усі можливості.

"Питання є дуже гострим, ми можемо скільки завгодно зачаровуватися будь-якими рефлексіями щодо того, чи отримаємо ми зброю від США, чи ні, але поки президент Байден не втрутиться зі своєю командою у цю ситуацію, говорити про позитивний розвиток подій неможливо", — наголосив він.

Експерт підкреслив, що Україні сьогодні вкрай потрібні американські гроші та системи озброєнь, адже вони одні із найкращих та стратегічно перевірені. Вони можуть допомогти Україні стабілізувати ситуацію на фронті та не допустити просування ворожих військ.

Він вважає, що наразі головне завдання для нашої держави — нормалізувати ситуації на полі бою, добитися паритету, при якому росіяни не могли б планувати контрнаступальні дії і продовжувати такі штурми, які вони проводять щодня. Тому для України важливий будь-який спосіб отримання зброї незалежно від того, чи це буде кредит, чи грантова допомога.

"Якшо в найближчий місяць-два Україна не отримає нові портфелі американської зброї, нам буде надзвичайно важко на фронті давати відсіч росіянам", — підсумував Гавриш.

Нагадаємо, Степан Гавриш також розповів, що для стримування росіян та захисту територій Україні потрібні не лише системи ППО. Йдеться також про далекобійні гармати, самохідні установки, ракетну артилерію та багато інших боєприпасів.

Крім того, в NYT розповіли, яку загрозу для України несе нестача боєприпасів.