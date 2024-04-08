Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества arrow
Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества

Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества

8 апреля 2024 г. 10:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

Text

10:20 Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества

Text

09:51 Помощь от США в долг — эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на такое предложение

Text

09:26 Эксперт заявил, что для защиты Украины нужны не только ПВО

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

7 апреля 2024
Text

18:13 Производство аналогов "шахедов" в Украине — детали от Минстратегпрома

Text

17:24 В Минстратегпроме ответили, может ли появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте

Text

16:03 В Минстратегпроме рассказали, производство какого оружия увеличат в шесть раз

Text

15:19Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

Text

07:37 Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

Text

11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

Text

10:20 Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества

Text

09:51 Помощь от США в долг — эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на такое предложение

Text

09:26 Эксперт заявил, что для защиты Украины нужны не только ПВО

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

7 апреля 2024
Text

18:13 Производство аналогов "шахедов" в Украине — детали от Минстратегпрома

Text

17:24 В Минстратегпроме ответили, может ли появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте

Text

16:03 В Минстратегпроме рассказали, производство какого оружия увеличат в шесть раз

Text

15:19 Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

Text

07:37 Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

Вопрос о военной помощи Украине от США в кредит достаточно тяжелый, но нашему государству оружие нужно здесь и сейчас, поэтому нужно воспользоваться всеми возможностями. Если в ближайший месяц Украина не получит новые портфели американского оружия, нам будет очень тяжело на фронте давать отпор россиянам.

Об этом заявил бывший первый заместитель СНБО Степан Гавриш в эфире Ранок.LIVE.

Помощь от США в кредит — "за" или "против"

Гавриш рассказал, что вопрос кредита от США достаточно сложен и об этом можно долго думать, но оружие для украинской армии нужно именно сейчас и нужно использовать все возможности.

"Вопрос очень острый, мы можем сколько угодно очаровываться любыми рефлексиями относительно того, получим ли мы оружие от США, или нет, но пока президент Байден не вмешается со своей командой в эту ситуацию, говорить о позитивном развитии событий невозможно", — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что Украине сегодня крайне нужны американские деньги и системы вооружений, ведь они одни из самых лучших и стратегически проверенных. Они могут помочь Украине стабилизировать ситуацию на фронте и не допустить продвижения вражеских войск.

Он считает, что сейчас главная задача нашего государства — нормализовать ситуации на поле боя, добиться паритета, при котором россияне не могли бы планировать контрнаступательные действия и продолжать такие штурмы, которые они проводят каждый день. Поэтому для Украины важен любой способ получения оружия независимо от того, будет ли это кредит или грантовая помощь.

"Если в ближайший месяц-два Украина не получит новые портфели американского оружия, нам будет очень тяжело на фронте давать отпор россиянам", — подытожил Гавриш.

Напомним, Степан Гавриш рассказал, что для сдерживания россиян и защиты территорий Украине нужны не только системы ПВО. Речь идет также о дальнобойных пушках, самоходных установках, ракетной артиллерии и многих других боеприпасах.

Кроме того, в NYT рассказали, какую угрозу для Украины несет нехватка боеприпасов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

11:30 Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки

11:29 В Черновцах пьяный мужчина взорвал в квартире гранату

11:15 Отключения в Одессе — некоторые горожане остались без воды до вечера

11:12 Властям не выгодно останавливать телемарафон — СМИ рассказали причины

Text

11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:00 Дома престарелых в Одессе "Odessa Group" — комфорт и забота

10:57 Месси не сыграет против Украины — кого Маскерано возьмет на Олимпиаду в Париж

10:56 РФ изменила тактику обстрелов объектов энергетики — в СМИ рассказали, что атакуют оккупанты

10:55 Пограничная зона в Одесской области теперь не для всех — какие правила

10:52 Польша изменит правила поддержки украинцев — какие выплаты отменят

11:30 Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки

11:29 В Черновцах пьяный мужчина взорвал в квартире гранату

11:15 Отключения в Одессе — некоторые горожане остались без воды до вечера

11:12 Властям не выгодно останавливать телемарафон — СМИ рассказали причины

11:00 Дома престарелых в Одессе "Odessa Group" — комфорт и забота

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:57 Месси не сыграет против Украины — кого Маскерано возьмет на Олимпиаду в Париж

10:56 РФ изменила тактику обстрелов объектов энергетики — в СМИ рассказали, что атакуют оккупанты

10:55 Пограничная зона в Одесской области теперь не для всех — какие правила

10:52 Польша изменит правила поддержки украинцев — какие выплаты отменят

10:22 Франция и Британия призвали Конгресс США принять помощь для Украины

18:45 Полгода войны с Хамасом — итоги, потери и перспективы Израиля

05:42 Атака на Морозовск — какую российскую авиатехнику уничтожили украинские дроны

6 апреля 2024
обновлено:

09:39 Одесситов спросили, что они знают о НАТО — ответы разделились

05:42 Удары по Киеву и Харькову — почему Россия начала использовать новое оружие

5 апреля 2024

18:10 Украинский вопрос "портит" выборы в Польше, или Почему Туск подыгрывает националистам

15:26 Скандальное убийство Салтанат Нукеновой — детали супружеской жизни и судебного дела Бишимбаева

09:00 ТОП-5 заболеваний украинцев из-за войны — какие лекарства больше всего пользуются спросом

Эксклюзив

06:36 ТОП налогоплательщиков среди руководства ВР и парламентских фракций за 2022 год — рейтинг

06:30 Богдана — что известно об украинском оружии, изгнавшем РФ со Змеиного

4 апреля 2024

20:00 Без права на ошибку — как одесситы разминируют деоккупированные территории

Text

11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

Text

10:20 Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества

Text

09:51 Помощь от США в долг — эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на такое предложение

Text

09:26 Эксперт заявил, что для защиты Украины нужны не только ПВО

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

7 апреля 2024
Text

18:13 Производство аналогов "шахедов" в Украине — детали от Минстратегпрома

Text

17:24 В Минстратегпроме ответили, может ли появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте

Text

16:03 В Минстратегпроме рассказали, производство какого оружия увеличат в шесть раз

Text

15:19 Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

Text

07:37 Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина