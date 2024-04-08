Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества

Вопрос о военной помощи Украине от США в кредит достаточно тяжелый, но нашему государству оружие нужно здесь и сейчас, поэтому нужно воспользоваться всеми возможностями. Если в ближайший месяц Украина не получит новые портфели американского оружия, нам будет очень тяжело на фронте давать отпор россиянам.

Об этом заявил бывший первый заместитель СНБО Степан Гавриш в эфире Ранок.LIVE.

Помощь от США в кредит — "за" или "против"

Гавриш рассказал, что вопрос кредита от США достаточно сложен и об этом можно долго думать, но оружие для украинской армии нужно именно сейчас и нужно использовать все возможности.

"Вопрос очень острый, мы можем сколько угодно очаровываться любыми рефлексиями относительно того, получим ли мы оружие от США, или нет, но пока президент Байден не вмешается со своей командой в эту ситуацию, говорить о позитивном развитии событий невозможно", — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что Украине сегодня крайне нужны американские деньги и системы вооружений, ведь они одни из самых лучших и стратегически проверенных. Они могут помочь Украине стабилизировать ситуацию на фронте и не допустить продвижения вражеских войск.

Он считает, что сейчас главная задача нашего государства — нормализовать ситуации на поле боя, добиться паритета, при котором россияне не могли бы планировать контрнаступательные действия и продолжать такие штурмы, которые они проводят каждый день. Поэтому для Украины важен любой способ получения оружия независимо от того, будет ли это кредит или грантовая помощь.

"Если в ближайший месяц-два Украина не получит новые портфели американского оружия, нам будет очень тяжело на фронте давать отпор россиянам", — подытожил Гавриш.

Напомним, Степан Гавриш рассказал, что для сдерживания россиян и защиты территорий Украине нужны не только системы ПВО. Речь идет также о дальнобойных пушках, самоходных установках, ракетной артиллерии и многих других боеприпасах.

Кроме того, в NYT рассказали, какую угрозу для Украины несет нехватка боеприпасов.