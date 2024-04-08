Експерт заявив, що для захисту України потрібні не лише ППО

Для того, аби Україна змогла захистити свої території та не допустити просування російських військ, їй потрібно не лише системи протиповітряної оборони. Йдеться також про далекобійні гармати, самохідні установки, ракетну артилерію та багато іншої техніки і боєприпасів, які допоможуть стримати ворожий наступ.

Про це заявив колишній перший заступник РНБО Степан Гавриш ефірі Ранок.LIVE.

Що потрібно Україні для захисту своїх територій

Гавриш розповів, що наразі Україні отримала три комплекси системи Patriot, але цього недостатньо для того, щоб зберегти українські міста.

"Згідно з різними джерелами, ми отримали три комплекси Patriot, невідомо скільки там пускових установок: шість чи вісім, але цього недостатньо для того, щоб перекрити можливості трьох міст, наприклад, Києва, Одеса і Харкова, якщо не брати до уваги Дніпро", — навів приклад експерт.

Водночас він додав, що це справило серйозну позицію на закриття неба і російські ракети практично не можуть долітати до столиці. Проте, окрім Patriot, є й інші ефективні системи, яких потребує Україна. До прикладу, система "Мамба" з ракетами Астер-30. Гавриш розповів, що це європейська система і вона новіша та цифрова. Якщо Patriot обслуговують біля сотні людей, то цю близько 14-20 людей.

Водночас він наголосив, якщо зосередитись лише на ППО і не брати до уваги систему оборони в Україні та усю іншу необхідно зброю, то ні Patriot, ні "Мамба" нам не допоможуть.

"Нам варто ще й говорити про оновлення парку М-77 — це гармати, які є одні з найкращих, САУ різноманітні і так далі. Також ми мало говоримо про необхідність ракетної артилерії. Якщо ми не будемо стримувати наступ російських військ, то нам лише Patriot не допоможуть", — підкреслив експерт.

За його словами, наразі південний напрямок в облозі, і він є найскладнішим, там знаходиться близько 200 тисяч російських військ. Якщо їм вдасться захопити і просунутися у цьому напрямку, відрізати Миколаївську та Одеську області, то говорити що Patriot це те, що нас врятує, неможливо.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський попередив, що запаси протиповітряних ракет України можуть вичерпатися, якщо російські атаки триватимуть з такою ж інтенсивністю, як у минулому місяці.

Крім того, в NYT розповіли, яку загрозу для України несе нестача боєприпасів.