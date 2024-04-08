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Експерт заявив, що для захисту України потрібні не лише ППО

Експерт заявив, що для захисту України потрібні не лише ППО

08 квітня 2024 р. 09:26

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15:19 Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

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Для того, аби Україна змогла захистити свої території та не допустити просування російських військ, їй потрібно не лише системи протиповітряної оборони. Йдеться також про далекобійні гармати, самохідні установки, ракетну артилерію та багато іншої техніки і боєприпасів, які допоможуть стримати ворожий наступ.

Про це заявив колишній перший заступник РНБО Степан Гавриш ефірі Ранок.LIVE

Що потрібно Україні для захисту своїх територій

Гавриш розповів, що наразі Україні отримала три комплекси системи Patriot, але цього недостатньо для того, щоб зберегти українські міста.

"Згідно з різними джерелами, ми отримали три комплекси Patriot, невідомо скільки там пускових установок: шість чи вісім, але цього недостатньо для того, щоб перекрити можливості трьох міст, наприклад, Києва, Одеса і Харкова, якщо не брати до уваги Дніпро", — навів приклад експерт.

Водночас він додав, що це справило серйозну позицію на закриття неба і російські ракети практично не можуть долітати до столиці. Проте, окрім Patriot, є й інші ефективні системи, яких потребує Україна. До прикладу, система "Мамба" з ракетами Астер-30. Гавриш розповів, що це європейська система і вона новіша та цифрова. Якщо Patriot обслуговують біля сотні людей, то цю близько 14-20 людей.

Водночас він наголосив, якщо зосередитись лише на ППО і не брати до уваги систему оборони в Україні та усю іншу необхідно зброю, то ні Patriot, ні "Мамба" нам не допоможуть. 

"Нам варто ще й говорити про оновлення парку М-77 — це гармати, які є одні з найкращих, САУ різноманітні і так далі. Також ми мало говоримо про необхідність ракетної артилерії. Якщо ми не будемо стримувати наступ російських військ, то нам лише Patriot не допоможуть", — підкреслив експерт.

За його словами, наразі південний напрямок в облозі, і він є найскладнішим, там знаходиться близько 200 тисяч російських військ. Якщо їм вдасться захопити і просунутися у цьому напрямку, відрізати Миколаївську та Одеську області, то говорити що Patriot це те, що нас врятує, неможливо. 

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський попередив, що запаси протиповітряних ракет України можуть вичерпатися, якщо російські атаки триватимуть з такою ж інтенсивністю, як у минулому місяці. 

Крім того, в NYT розповіли, яку загрозу для України несе нестача боєприпасів.

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10:18 НБУ оштрафував державний банк на пів мільйона гривень

10:15 На Одещині зводять фортифікації попри обстріли — Гуменюк розповіла про захист регіону

10:13 У ДПСУ розповіли про ситуацію на польському кордоні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:57 Тен Хаг розповів, чому Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Ліверпуль

09:50 Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Середземному морі — яка загроза у Чорному

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18:13 Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

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17:24 В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

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15:19 Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов