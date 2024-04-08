Эксперт заявил, что для защиты Украины нужны не только ПВО

Для того, чтобы Украина смогла защитить свои территории и не допустить продвижения российских войск, ей нужно не только системы противовоздушной обороны. Речь идет также о дальнобойных пушках, самоходных установках, ракетной артиллерии и много другой техники и боеприпасов, которые помогут сдержать вражеское наступление.

Об этом заявил бывший первый заместитель СНБО Степан Гавриш в эфире Ранок.LIVE.

Что нужно Украине для защиты своих территорий

Гавриш рассказал, что в настоящее время Украина получила три комплекса системы Patriot, но этого недостаточно для того, чтобы сохранить украинские города.

"Согласно разным источникам, мы получили три комплекса Patriot, неизвестно сколько там пусковых установок: шесть или восемь, но этого недостаточно для того, чтобы перекрыть возможности трех городов, например, Киева, Одесса и Харькова, если не считать Днепр", — привел пример эксперт.

В то же время он добавил, что это оказало серьезную позицию по закрытию неба и российские ракеты практически не могут долетать до столицы. Однако, кроме Patriot, есть и другие эффективные системы, в которых нуждается Украина. К примеру, система "Мамба" с ракетами Астер-30. Гавриш рассказал, что это европейская система, и она более новая и цифровая. Если Patriot обслуживают около сотни человек, то это около 14-20 человек.

В то же время он подчеркнул, если сосредоточиться только на ПВО и не принимать во внимание систему обороны в Украине и все другое необходимое оружие, то ни Patriot, ни "Мамба" нам не помогут.

"Нам стоит еще и говорить об обновлении парка М-77 — это пушки, которые есть одни из лучших, САУ разнообразны и так далее. Также мы мало говорим о необходимости ракетной артиллерии. Если мы не будем сдерживать наступление российских войск, то нам только Patriot не помогут", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас южное направление в осаде, и оно самое сложное, там находится около 200 тысяч российских войск. Если им удастся захватить и продвинуться в этом направлении, отрезать Николаевскую и Одесскую области, то говорить что Patriot это то, что нас спасет, невозможно.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский предупредил, что запасы противовоздушных ракет Украины могут иссякнуть, если российские атаки будут продолжаться с такой же интенсивностью, как в прошлом месяце.

Кроме того, в NYT рассказали, какую угрозу для Украины несет нехватка боеприпасов.