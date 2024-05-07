Директор "Повернись живим" прокоментував українські втрати на фронті

Директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут прокоментував українські втрати на фронті. Він заявив, що цифра, яку назвав Президент Володимир Зеленський — правдива.

Про це Тарас Чмут сказав в інтерв'ю "ТСН".

Втрати України у війні

"Президент озвучив безповоротні втрати. Ця цифра є правдива. Я плюс-мінус її знаю, знав, мені озвучували", — зазначив Чмут.

За його словами є такі втрати:

безповоротні;

зниклі безвісти;

санітарні;

санітарні, які повертаються на поле бою.

Він наголосив, що цифри можна подавати по різному. Чмут зазначив, що ті люди, які випадають через здоров'я чи сімейними обставинами, їх потрібно замінювати.

Нагадаємо, Чмут не виключає того, що війна в Україні може закінчитися вже до кінця 2024 року. На думку експерта, військова допомога Сполучених Штатів у розмірі 61 мільярд доларів дозволить нашій державі воювати до наступного року.

Також директор благодійного фонду "Повернись живим" розповів про контрнаступ Збройних сил України у 2023 році. За його словами, на це витратили 2 млрд гривень.