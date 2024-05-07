Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут прокомментировал украинские потери на фронте. Он заявил, что цифра, которую назвал Президент Владимир Зеленский правдива.

Об этом Тарас Чмут сказал в интервью "ТСН".

Потери Украины в войне

"Президент озвучил безвозвратные потери. Эта цифра правдива. Я плюс-минус ее знаю, знал, мне озвучивали", — отметил Чмут.

По его словам, есть такие потери:

безвозвратные;

пропавшие без вести;

санитарные;

санитарные, возвращающиеся на поле боя.

Он подчеркнул, что цифры можно подавать по-разному. Чмут отметил, что те люди, которые выпадают по здоровью или семейным обстоятельствам, их нужно заменять.

Напомним, Чмут не исключает, что война в Украине может закончиться уже к концу 2024 года. По мнению эксперта, военная помощь Соединенных Штатов в размере 61 миллиарда долларов позволит нашему государству воевать до следующего года.

Также директор благотворительного фонда "Вернись живым" рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2023 году. По его словам, на это потратили 2 млрд гривен.