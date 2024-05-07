Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте arrow
Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

7 мая 2024 г. 9:29

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Text

09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Text

09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут прокомментировал украинские потери на фронте. Он заявил, что цифра, которую назвал Президент Владимир Зеленский правдива.

Об этом Тарас Чмут сказал в интервью "ТСН".

Потери Украины в войне

"Президент озвучил безвозвратные потери. Эта цифра правдива. Я плюс-минус ее знаю, знал, мне озвучивали", — отметил Чмут.

По его словам, есть такие потери:

  • безвозвратные;
  • пропавшие без вести;
  • санитарные;
  • санитарные, возвращающиеся на поле боя.

Он подчеркнул, что цифры можно подавать по-разному. Чмут отметил, что те люди, которые выпадают по здоровью или семейным обстоятельствам, их нужно заменять.

Напомним, Чмут не исключает, что война в Украине может закончиться уже к концу 2024 года. По мнению эксперта, военная помощь Соединенных Штатов в размере 61 миллиарда долларов позволит нашему государству воевать до следующего года.

Также директор благотворительного фонда "Вернись живым" рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2023 году. По его словам, на это потратили 2 млрд гривен.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

10:56 Точно в цель — в ГПСУ показали профессиональную работу со сбросами в блиндажи врага

10:50 Нацбанк изменил правила для кассовых операций финучреждений — детали

10:50 Не прячьте повербанки — многим одесситам отключили свет до вечера

10:39 На наследного принца Саудовской Аравии совершили покушение, — СМИ

10:38 Стало известно, какие шесть стран ЕС посетят ''инаугурацию'' Путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:28 Россия нанесла более 200 ударов по Сумщине за минувшие сутки — в полиции показали последствия

10:25 Захотел застроить двор — в Одессе остановили правонарушения

10:23 Во Львовской области судили работника ТЦК за вождение авто под наркотиками

10:08 Зарплаты военных в мае — Минобороны обновило данные

10:03 В Украину надвигаются грозы и шквалы — в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

10:56 Точно в цель — в ГПСУ показали профессиональную работу со сбросами в блиндажи врага

10:50 Нацбанк изменил правила для кассовых операций финучреждений — детали

10:50 Не прячьте повербанки — многим одесситам отключили свет до вечера

10:39 На наследного принца Саудовской Аравии совершили покушение, — СМИ

10:38 Стало известно, какие шесть стран ЕС посетят ''инаугурацию'' Путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:28 Россия нанесла более 200 ударов по Сумщине за минувшие сутки — в полиции показали последствия

10:25 Захотел застроить двор — в Одессе остановили правонарушения

10:23 Во Львовской области судили работника ТЦК за вождение авто под наркотиками

10:08 Зарплаты военных в мае — Минобороны обновило данные

10:03 В Украину надвигаются грозы и шквалы — в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

07:52 Возвращение уклонистов, за или против — неоднозначная реакция одесситов

05:56 Штурмовики Су-25 — как они отличились в войне РФ против Украины с 2014 года

Новость с видео

05:37 Разработчик БпЛА — о собственных изделиях для ВСУ, ''кидалово'' партнеров и визитах правоохранителей

05:35 Пасха вне дома — как праздновали украинские беженцы в Польше

6 мая 2024

23:27 Су-25 — самолеты, которые Украина сбивает на Донбассе

Эксклюзив

19:25 Чтобы не было исков в ЕСПЧ: зачем Украина отступает от прав человека и что изменится для граждан

13:00 В мире падает спрос на бензин — в чем причина

Эксклюзив

06:36 Повышение налогов, цен на топливо и сигареты, — интервью Гетманцева

5 мая 2024

12:00 С надеждой на победу — как празднуют Пасху в Одессе

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

Text

09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Text

09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE