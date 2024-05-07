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Контрнаступ ЗСУ у 2023 році — Чмут відповів, скільки грошей витратила Україна

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році — Чмут відповів, скільки грошей витратила Україна

07 травня 2024 р. 09:05

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Директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів про контрнаступ Збройних сил України у 2023 році. За його словами, на це витратили 2 млрд гривень.

Про це Тарас Чмут сказав в інтерв'ю "ТСН".

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Чмут пояснив, що всі кошти спрямували українським військовим, однак війна не складається лише з перемог. 

"На жаль, інколи ми не отримуємо того результату на полі бою, на який сподіваємось і очікуємо, але треба жити і працювати так, коли цього результату немає, щоб твоя совість була чиста. Ми для контрнаступу зробили трохи більше, чим могли", — зазначив він.

Директор благодійного фонду каже, що очікував кращого від контрнаступу. Йдеться про вихід на кордон з Кримом, на Маріуполь, до Азовського моря та глибинну операцію, яка задумувалась.

"Як реаліст, мені було трохи дивно, бо якось воно...всі говорили про напрямок удару — в медіа, західні експерти, влада. І я до останнього не вірив, що це цей напрямок", — каже Чмут.

Нагадаємо, Салліван заявив, що Україна має намір розпочати новий контрнаступ у 2025 році. Ймовірно, це станеться після отримання військової допомоги Сполучених Штатів Америки.

Також The Telegraph писав, що минулого літа були очікування, що великий контрнаступ України зможе відкинути російські війська назад і створити передумови для перемоги. Однак цього не сталося через відмову Заходу надати адекватну військову допомогу. Цього року українські військові, ймовірно, не зможуть піти у наступ попри нову допомогу.

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09:47 Окупанти вкотре атакували Харківську область — є загиблий та поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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